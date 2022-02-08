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福島食品解禁　萬美玲轟政府「全台灣都想走向世界，但不是用健康換」

▲▼國民黨團召開記者會批蔡政府對福食議題霸王硬上弓。（圖／翻攝萬美玲臉書）

▲國民黨團召開記者會批蔡政府對福食議題霸王硬上弓。（圖／翻攝萬美玲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣，最快2月21日上路。對此，國民黨立法院黨團書記長萬美玲指出，輻射物質中的銫-137和鍶-90半衰期長達30年，且這次開放的品項包含嬰幼兒食品及乳製品，「全台灣人民都希望台灣能夠走向世界，但絕不是用健康去換。」

國民黨立法院黨團8日召開記者會痛批蔡政府為年底選舉開放福島食品，霸王硬上弓，國民黨接下來除了會召開公聽會檢視政院提出的「3原則3配套」，同時也揚言若政府仍要強行開放，將抵制行政院長蘇貞昌赴立法院的施政報告。

國民黨立院黨團書記長萬美玲批評，這個過年，疫情再燒、雞蛋缺貨、衛生紙喊漲，政府無力解決民生問題，卻在開放萊豬後，新春再宣佈開放核食，總統府說「多數國人期待台灣走向世界」，全台灣人民都希望台灣能夠走向世界，但絕不是用健康去換。

針對行政院提出的3大配套措施，宣稱具有風險的品項要有輻射安全、產地雙證明，萬美玲也質疑，到底哪些品項有風險？誰來把關？政府也稱福島五縣市食品會落實邊境百分之百檢驗，請問檢驗人力在哪？檢驗程序更是完全不清不楚。

萬美玲表示，台日一向友好，台灣人喜歡到日本遊玩，也喜歡吃日本的食品，但對於福島核災五縣市的食品輻射殘留，仍存有相當程度的擔憂，尤其是輻射物質中的銫-137和鍶-90半衰期長達30年，且這次開放的品項包含嬰幼兒食品及乳製品，怎能不叫人擔心，「國民黨無法接受沒有事前溝通、沒有召開公聽會，配套措施不明的情況下，貿然開放有核污染疑慮的食品進口。」

對於福食邊境檢驗，萬美玲強調，要求政府務必將源頭把關、邊境檢驗、清楚標示確實做到，不要把所有責任只放在最後一關的嚴格稽查，讓已經為疫情忙得焦頭爛額的縣市衛生局基層人員增加更多負擔。

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