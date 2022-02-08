福食恐流入中小學營養午餐？　教部：規定採用國產可溯源食材

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院今（8日）宣布有條件開放日本福島5縣市食品進口，部分家長團體擔心可能流入中小學營養午餐，要求應該把關並有罰則，教育部回應，教育部學校午餐契約範本明定要採用國產可溯源食材政策，優先採用具「三章一Q標章」標示食材，教育部將持續督導各縣市政府及學校採用國產可溯源午餐食材，提高生鮮農產品及加工品每年抽查件數，加強源頭控管，以照顧學童用餐安全。

行政院今宣布有條件開放日本福島五縣市核災區食品進口，未來開放進口的食品，必須檢具雙證明，包括輻射檢驗證明跟產地證明，特定地區的水產品、菇類、茶類、乳製品跟嬰幼兒食品則都採雙證管理。

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不過，仍有家長團體對此表達擔憂，全家盟理事長彭淑燕認為，無論如何，從日本5縣市進口的核食不能進入校園，而福食大致包括營養午餐食材與零食兩類，營養午餐食材部分，請各縣市政府務必有嚴格把關機制、指示，並要求廠商禁止使用，違反者應有罰則，也強烈要求政府比照不含糖飲料的加強稽核機制，查核校園可能被混入的福食零嘴。

▲教育部指目前規定，學校要優先採用在地優良農業產品。（圖／記者許敏溶攝）

教育部則回應，根據學校衛生法第23條第2項規定，學校供應膳食，其食材應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，而教育部的學校午餐契約範本，也明訂食材採購應配合政府推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，優先採用具三章一Q標章標示食材。

教育部進一步說明，其中肉類與蛋類一律採用國產在地具CAS台灣優良農產品標章或TAP產銷履歷農產品標章，或國產生鮮豬肉追溯、國產生鮮禽肉溯源、台灣雞蛋溯源或國產洗選鮮蛋溯源產品，而肉類加工（再製）品應採用「肉品原料來源」為國產在地之優良產品。

教育部指出，將會持續督導縣市政府及學校採用國產可溯源午餐食材，落實學校驗收機制；並藉由跨部會協商，提高生鮮農產品及加工品每年抽查件數，加強源頭控管、加倍查驗，確保食材來源符合規定，以照顧學童用餐安全。