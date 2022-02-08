拜登政府二次對台軍售　國台辦：挽救不了「台獨」必然滅亡命運

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國防安全合作署7日宣布，批准對台出售價值1億美元（約新台幣28億元），為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（8日）最新回應指出，「民進黨當局把台灣老百姓血汗錢用來購買武器，挽救不了『台獨」必然滅亡的命運。」

馬曉光指出，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，把台灣老百姓血汗錢用來購買武器，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，只會加劇台海緊張動蕩，一步步把台灣推向災難。

馬曉光說，我們敦促美方停止在涉台問題上玩火，糾正對台售武的錯誤行徑，停止利用「台獨」分裂勢力損害中國利益，回到恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定規定的正確道路上來。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

稍早，大陸外交部發言人趙立堅表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

根據外媒報導指出，美批准對台灣軍售價值約1億美元、為期5年的愛國者飛彈工程勤務（IESP）及飛彈效能鑑測（FSP）維護並且改善愛國者飛彈防禦系統，能夠協助提升台灣安全性，維持區域穩定。目前進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效，這也是美國總統拜登去年1月底上任以來，二度對台軍售。