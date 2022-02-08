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年後首場355個好頭路在這　台南6場次逾1700個工作機會等你來

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心2月開辦6場次現場面試機會，提供逾1700個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心2月開辦6場次現場面試機會，提供逾1700個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

遇年後轉職潮，加上內需回溫，人力需求大量增加，為加速廠商及求職人更便利的進行媒合面試，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心2月開辦6場次現場面試機會，提供逾1700個工作機會。

首場2月9日計有聯合再生能源、美喆國際、誠美材料科技等知名大廠聯合招募，薪資最高上看55K。6場次日期分別在本月9日、14日、18日、21日、22日及23日，找工作的朋友別錯過。

首場面試時間為2月9日上午9點30分至12點在北區大豐里活動中心（台南市北區武聖路315號），計有聯合再生能源、美喆國際、誠美材料科技、聯府塑膠、巨匠電腦、台南大員皇冠假日酒店、小北百貨、豐舟國際、意精研、大潤發流通事業(台南店)、海底撈火鍋、月見溪行館、好思佳粧業、榮美金鬱金香酒店等14家廠商，預計招募355個優秀人才。如製程工程師、設備技術士、儲備幹部、企劃行銷人員、生產技術員、課程招生顧問、電腦維修班務專員、品保技術士、檢驗員、包裝員、倉儲管理人員、廠務專員、物流司機、賣場營業人員、烘焙人員、櫃檯接待員、訂房專員……等各類人才。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心2月開辦6場次現場面試機會，提供逾1700個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二場次至第六場次分別於14日下午2點至4點，群豐駿科技在台南就業中心徵才，預計招募410個人才。18日下午2點至4點30分，全一電子在安平工業區服務中心2樓會議室（台南市南區中華西路一段67號）預計招募300個人才。21日下午2點至4點，群創光電在台南就業中心徵才，預計招募550個人才。22日下午2點至4點，鉅橡企業在公司佳里廠區（台南市佳里區萊芊寮12-27號）徵才，預計招募20個人才。2月末場為23日下午2點至4點在安平工業區服務中心3樓訓練教室（台南市南區中華西路一段67號）預計5家廠商聯合招募100個人才。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心2月開辦6場次現場面試機會，提供逾1700個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任鼓勵求職朋友踴躍參加現場徵才活動，活動中不僅獲得直接面試的機會，針對公司的相關工作環境及文化如有不瞭解也可當場提問，加深對公司的認識及評估個人的合適度。

另當天活動將進行量測體溫、酒精消毒、進場人數控管，參加的民眾實名制登記入場並戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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