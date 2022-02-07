防疫安心旅遊受肯定　台南春節9日喜迎逾750萬遊客行春

▲台南春節9天假期，共湧進逾750萬旅客，台南成為大家觀光的首選之都。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南春節9天假期，共湧進逾750萬旅客，特選台南行春，黃偉哲市長表示，感謝市民朋友對於台南觀光的愛戴支持與肯定，農曆春節連假期間，市府及台南各景點共同合作推出各式活動及完善防疫措施，就是要打造台南為安心旅遊首選城市，也感謝遊客來台南願遵守嚴格防疫措施，希望未來能將台南當成旅遊首選。

2022年農曆春節連假長達9天，所以各地民眾皆想把握假期，帶著全家大小一起出遊，讓台南觀光在天時好天氣、地利好風景及人和重防疫的加持下，一開年就開紅盤再創高峰。根據台南市觀光旅遊局統計分析，整體而言，台南有山有海有平原，景區、文化古蹟、巷弄、農遊景點豐富，年假每日遊客至少都65萬人次起跳，最熱門的出遊日落在初二到初四，每天都有破百萬的人潮湧入台南，近7成5都是外縣市來台南旅遊的遊客。旅宿業住宿率部分，初一到初五調查旅宿平均住宿率近8成，初四民宿的平均住宿率9成3表現最亮眼，春節連假許多民宿業者也在觀光旅遊局line連繫平台上請求同業空房支援，民宿全家包棟式住宿深受旅客歡迎。

台南各景點都出現大批觀光人潮，市區商圈街道依舊是萬年不敗經典熱門景點，國華海安商圈、河樂廣場周邊、小西門及南紡購物中心等，累計逾150萬人次遊客逛街排隊吃小吃。

台南市各大廟宇過年期間依據湧入許多行春祈福的遊客，廟宇也都加強防疫措施來面對參拜人潮，據統計台南市主要的廟宇景點，春節連假期間共逾350萬人次遊客參拜，祈願新的一年虎年大吉、財運亨通、事事順利。其中以南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、麻豆代天府、鹽水武廟、大眾廟及台灣首廟天壇等香火人潮非常熱鬧鼎盛。

適合全家共同出遊的景區也是吸引許多遊客，大關子嶺地區登山健行採果泡湯吃桶仔雞非常熱門，累計近20萬人次遊客走訪。大朋友小朋友喜愛頑皮世界，累計逾4萬人次遊客到訪，創十幾年來高；尖山埤江南渡假村緲緲湖光山色，湖濱住宿水上遊船好去住，也累計近萬人次旅客遊玩。台南美術館、奇美博物館、十鼓文創園區、台灣文學館、國立台灣歷史博物館及台南山上花園水道博物館等主要各博物館及美術館周邊逾13萬旅客參觀，體驗台南藝文行春的藝術氛圍。台南市政府觀光旅遊局所經營的雙春濱海遊憩區、虎頭埤風景區、德元埤及葫蘆埤等，共有近15萬人次到訪，也吸引不少親子遊客前戶外散步踏青騎自行車，欣賞精彩的過年活動。龍崎空山祭及鹽水月津港燈節在春節累計逾20萬人次遊客參觀台南夜間光燦耀眼靜謐動人的燈光饗宴。

9天連假已告一段落，台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，隨著春節連假結束，大家肯定在不想面對上班及依依不捨感覺之下離開台南，希望這次年假當中每一位遊客都心中收藏許多美好團圓相聚的美好回憶。未來台南還是活動滿滿，除了元宵最大盛事鹽水蜂炮，2022 府城成功燈會及月津港燈節也將持續到228連假，另外台南關子嶺溫泉—「山林市集」也即將於228連假期間舉行，希望大家一同回台南參加，與大家相約幾個禮拜後的228連假，讓台南成為大家觀光的首選之都。