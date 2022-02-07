台南三井outlet即將開幕　南警沙盤推演交通狀況維護行車秩序

▲日系大型商場台南三井outlet預定於和平紀念日連假前夕開幕，預料將吸引龐大車潮，市警局進行演練，期能找出最佳交通疏導策略，將交通衝擊降至最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日系大型商場台南三井outlet預定2月25日和平紀念日連假前夕開幕，因南部僅此一座日系大型商場，開幕活動期間適逢連續假期，預料將吸引龐大車潮，市警局因應開幕期間帶來之交通衝擊，多次邀集業者與市府相關局處進行演練，期能找出最佳交通疏導策略，將交通衝擊降至最低，維護來訪遊客行車安全順暢。

台南市警察局針對三井outlet開幕活動期間交通影響，在局長方仰寧策劃下，訂定交通疏導四大原則，執行作為如下：一、強化幹道疏導：三井outlet開幕活動期間，為能使交通安全又順暢，市警局已於各易壅塞路口布設交通疏導警力，分別於台86線快速公路之關廟交流道與大潭交流道、國道1號鄰近之仁德交流道、大彎交流道及永康交流道及商場外圍之中正南路與歸仁八路口與中正南路高鐵大道口等重要聯絡要道規劃疏導勤務；另於商場與臺南高鐵站周邊停車場出、入口道路規劃以巡邏警力機動交整方式，可於突發交通壅塞之際啟動交通快暢機制，迅速派遣警力前往疏處。

二、運用民力引導：三井outlet已聘請本市義勇交通警察大隊第三大隊人員協助維持商場周邊交通秩序，加上商場保全人員與工作人員（工讀生）等，預計開幕活動期間每日可投入至少50名民力協助交通引導，由義交於車潮湧現時配合員警疏導，商場人員則擔負引導車輛前往各商場外停車場工作。

三、迅速排除障礙：在交通壅塞車速緩慢或尋找旅行標的之際，容易發生未注意車前狀況之追撞交通事故，恐導致後方車輛回堵情事，為能因應此類突發性交通事故，市警局將派駐交通事故專責處理人員進駐商場周邊，遇事故時秉持通報快、到達快及處理快之原則迅速排除交通事故；另為避免民眾因違規停車或故障車輛妨礙交通情事發生，市警局並將預置警用拖吊巡邏車於商場周邊梭巡，以遏止車輛違規並提高見警率，以使用路人旅程安心、順心。

四、路況即時推播：開幕活動期間，遇交通壅塞或停車場已滿時，市警局均有事先規劃替代道路指引尚有停放可停車之處所，相關路況訊息將透過警察廣播電臺及設置於聯外道路之CMS即時推播予用路人知悉，駕駛人接收相關路況後可即時重新規劃旅程路徑，或依現場引導人員及所設指引牌面行駛，將可確保安全順利抵達旅途目的。

市警局局長方仰寧表示，三井outlet開幕活動期間將湧入大量來訪遊客前來共襄盛舉，台南市各聯外道路及周邊要道將面臨交通重大挑戰，市警局已事先研擬規劃各類壅塞狀況因應對策，並依實際交通狀況滾動調整交通疏導作為，以有效疏導工作及見警率之落實，讓來訪遊客能安心體驗旅程樂趣，市警局全體人員並以提供用路人交通安全、行車順暢、旅程平安為共同努力終極目標。