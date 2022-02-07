台南春節期間防疫工作不打烊　避免潛在的傳播鏈

▲因應春節期間南北往返的人潮，台南市衛生局加強防疫工作，避免潛在的傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應春節期間南北往返的人潮，台南市衛生局加強防疫工作，避免潛在的傳播鏈；除了春節期間持續協調醫療院所加開COVID-19疫苗門診供市民預約接種，台南市防疫專線值班人員、疫調人員、防疫計程車、防疫旅宿業者、公所、消保、警察更全力配合、投入防疫工作。

春節連假期間1月29日至2月6日，計有223家合約院所開設331診次，加上1月29日安南區淵中里活動中心高端疫苗接種站、2月1日安定蘇厝第一代天府真護宮BNT疫苗接種站，共動員1042人次執行疫苗接種作業，累計接種23556劑COVID-19疫苗；防疫專線24小時值班人員則動員45人次、進線數量833通；疫調人員63人次、防疫計程車出車審核683趟次，並安排居家檢疫、居家隔離、身體不適等800人左右採檢；年初一於鹿耳門聖母廟、年初三於鹽水商圈則動員公所、消保、警察、衛生局共12人執行聯合稽查。

1月26日至30日衛生局動員30人次協助發放居家快篩給自北北基桃、新竹返回台南的市民，共發放2866份；另外針對年後開工，7日起至9日開放2月4日至6日由北北基桃、新竹、高雄返回台南的無症狀市民於37區衛生所索取，也會同步發放給台南市78位防疫計程車司機、403位防疫旅宿業者自我檢測。

市府於春節前夕也額外採購4萬5千劑居家快篩試劑，於年前發放2萬劑予基層院所看診使用，讓出現上呼吸道症狀的患者於看診前進行檢測，以強化院所人員防護措施、降低人員感染風險，並會視診所使用情形持續發放。統計至2月6日，台南市共已接種315萬8675劑次，第1劑涵蓋率79.4％、第2劑71.6％、基礎加強劑0.8％、追加劑17.8％、劑次涵蓋率169.6％。