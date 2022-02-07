創意紅包大師展演　台南水道博物館讓民眾健康過好年

▲南良集團春節期間與台南山上花園水道博物館合作，推出「真愛健康，健康過年」活動，每日吸引將近萬人參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以推動健康生活為企業責任的南良集團，與台南山上花園水道博物館合作，在春節期間推出「真愛健康，健康過年」活動，大年初一到初六期間，每日吸引將近萬人參與活動。

除每日發放造型可愛的三款虎年創意紅包袋「雄壯威虎」、「虎媚動人」、「愛老虎油」外，並規劃書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等活動，帶領入園民眾由內在心靈到而外在身體，建立健康新生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南良集團，經營真愛大健康-六藝學苑之理念，為落實企業社會責任，舉辦各項活動以凝聚會員向心力，提供大健康會員附加價值服務，推動-「禮、樂、射、御、書、數)」等相關活動，執行身體力行、知行合一。

文化局長葉澤山指出，今年的春節連假長達9天，但受制於疫情，今年大多數民眾只能在國內過年，文化局在各區遍地開花，除了鹽水月津港燈節、龍崎空山祭，還有市區古蹟景點都有安排精彩活動外，最近相當熱門的山上花園水道博物館，因為擁有廣闊的戶外空間，加上有多樣化的親子設施，以及豐富的植栽，也是親子走春的最佳場所。

南良集團蕭登波總裁表示，雖然新冠疫情再次升溫讓國內抗疫情緒緊繃，但也更凸顯健康的重要！疫情在全球已經發酵了2年，大幅改變了原有的經濟、社會型態，生活作息，我們除了做好防疫，也要學著與病毒共存，建立健康的觀念與生活型態。





六藝學苑走春活動邀請蕭季慧、吳棕房、汪山河三位書法家現場揮毫，施正忠、吳木村、林溪南三位武術名家，以及施子檀老師詩詞吟唱，還有查馬克林文及邱秉鎰老師、邱彥暄音樂演奏，精彩多元的活動，讓民眾來水道走春讚不絕口、不虛此行。





六藝學苑策略長施子檀表示，這次非常感謝文化局長葉澤山及水道博物館館長黃文鍠，因為他們的用心，讓水道博物館成為適合親子大小的觀光景點。水道博物館擁有廣闊的戶外空間，加上有多樣化的親子設施，以及豐富的植栽，也是親子互動的最佳場所，未來也會持續與市府及相關單位合作，持續舉辦各項活動。