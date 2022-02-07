春節期間台南市容整潔　環局清潔隊使命必達

▲台南市環保局清潔隊自1月30日至2月4日6天共計清除7833公噸垃圾、資源回收量912噸，全市環境乾淨整潔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局清潔隊一級棒，小年夜、除夕及初四總動員加班收運垃圾，自1月30日至2月4日6天共計清除7833公噸垃圾、資源回收量912噸，市民朋友也大力配合，初一至初三停收垃圾期間，未將垃圾丟出家門外，全市環境乾淨整潔。

市長黃偉哲說，農曆春節前傳統上要除舊布新，家戶大掃除大量垃圾及廢棄物傾出，感謝環保局清潔隊員幾乎無人休假全數出勤清運垃圾，搬運廢家具、廢家電、修剪樹枝等巨大垃圾，過年前使命必達辛苦完成任務，也謝謝市民朋友在春節停收垃圾的3天時間，將垃圾儲放在家中，保持住家周遭及市容環境整潔，充分展現低碳城市民眾的素養。

環保局統計，1月30至2月4日，總計動員7008人次、2927車次、清運垃圾7833公噸，與去年的7900公噸垃圾相當。1月30日至2月4日資源回收量912噸，亦與110年同時期資收量920噸相差無幾。今年春節期間的資收物以紙類及紙容器類最多，研判應與疫情導致外帶、外送餐食及網購增多等有關。

環保局長謝世傑肯定所有清潔隊員的付出。局長謝世傑及副局長陳幸芬、侯俊彥等在小年夜、除夕及大年初五都特地到焚化廠、清潔隊慰問及嘉勉，謝謝環保局人員的辛勞，讓市民朋友看見環保局所提供的優質服務。