劉邦友案頭號嫌犯　天道盟「老三」背景曝！逼女兒販毒害輕生

▲劉邦誠2017年在中和與警方駁火，在民宅樓梯間內留下大片彈痕。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

綽號「老三」、天道盟太陽會總顧問劉邦誠（65歲）犯下販毒、槍砲等重罪，2017年在南勢角與警方駁火，如今已鋃鐺入獄，今生恐難再走出囹圄，更被列為劉邦友血案重大嫌疑人之一。本刊調查發現，劉邦誠作風剽悍毒辣，除介入都更、暴力討債、逼迫女子賣淫，甚至強迫女兒、女婿販毒，卻對相伴多年的高姓妻子不離不棄，還有何姓女友癡情守候，在道上評價兩極。

2017年4月30日上午約11時許，中和興南夜市突傳連續槍響，劉邦誠驚覺自己遭警方盯上，先朝中和警分局陳姓小隊長連開數槍，隨即鑽入老舊公寓內，還不斷按住戶門鈴試圖挾持人質。

新店警分局小隊長劉珮瑀見狀，與同事張仁豪、李少棋在槍林彈雨中毫不猶豫挺身而上，立刻大聲警告其他住戶，警匪雙方在狹窄樓梯間拚命駁火，互開超過50槍、僵持逾3小時。

在過程中，劉珮瑀發現劉邦誠試圖舉槍自盡，甚至險些引爆手榴彈想與警方同歸於盡，他立刻安撫其情緒，並接來他當時的高姓女友溫情喊話，最終在高女一聲聲「老公」甜蜜呼喚下，劉邦誠棄械投降，被帶回警局時，高女還在劉的臉上深情一吻，並承諾「未來的路我陪你一起走」，2人當年便在看守所結婚。

▲2017年的槍戰中，警匪雙方僵持超過3小時，劉邦誠最終在高姓女友的溫情喊話下決定棄械投降。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，高女平時自己經營小生意，與劉邦誠交往多年，劉對這個不離不棄的女人用情至深，每當發現自己有危險，總會立刻將高女送回家再逃亡，絕對不會拖累另一半，但劉邦誠深情卻不專情，他被逮捕後，甚至還有基隆的「紅粉知己」前來探望，甚至透過媒體向劉承諾「就算去站壁賺錢，也會去給你會面，直到我死」。

劉邦誠對自己的女人一往情深，對其他人則毒辣兇殘，連女兒都不放過。據悉，他長期沉溺毒品，每月光吸毒就要花約20萬元，但他為擴張毒品版圖，發現獨生女沾染毒癮後並未制止，反而要求女兒女婿也加入販毒賣槍的行列，其女兒最終燒炭自盡，劉邦誠因此備受道上兄弟抨擊。

此外，劉邦誠長年擁槍自重，「什麼錢都敢賺」，除率眾暴力討債和販毒外，還曾逼迫年輕女子賣淫，教唆幫眾對邵姓富商設局仙人跳得手300萬，也曾介入中山區的都更案，2016年甚至在維格餅家的工程案中「揩油」，向承包太極雙星的營造公司勒索6000萬元現金，威脅「不給錢就吃子彈」，一生作惡多端。

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

▲劉邦誠一生犯案無數、作惡多端，目前入監服刑中，此生恐難活著走出囹圄。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 血案揭密1／「死在獄中世人就知真相」 劉邦友案最後嫌疑人曝光

▸ 星談心／田舞陽打造六塊肌 2個月甩8%體脂方法曝光

▸ 修行卻違規3／路邊隨時動一動 國光女神約會不忘拉筋練身材