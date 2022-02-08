「老三」被懷疑是劉邦友血案槍手　1原因咬不死他

▲劉邦友血案震驚社會，但當時鑑識觀念尚不充足，案發現場在第一時間遭到破壞，導致真凶至今仍逍遙法外。（圖／CTWANT提供）

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前桃園縣長劉邦友血案震驚全台，至今25年無法偵破更是社會共同傷痛，警方從關鍵證人口中得知兇嫌綽號為「老三」，而自稱與劉邦友關係匪淺、綽號「老三」的劉邦誠（65歲）也被列為頭號嫌疑犯，多年來一直未從可疑槍手名單中被排除，但當時現場破壞嚴重，採集到的指紋等微物跡證也殘缺不全，始終沒有科學證據能咬死兇手，只能讓最大犯嫌逍遙法外。

據了解，在重建兇案現場時，警方研判劉邦友應認得歹徒，因當時前國民大會代表林木連曾打電話到宅邸，劉可能正與歹徒「談事」，所以對方應該是當地人士，而犯嫌行兇後利用死者之一、議員莊順興停在縣長公館門口的車輛逃逸，並挾持當時正在車上的秘書梁美嬌，根據梁美嬌供詞，警方確認其中一名犯嫌的綽號為「老三」。

▲劉邦誠當年就被認為是劉邦友血案的頭號嫌疑犯，但他提出不在場證明，警方又找不到關鍵的科學證據，始終無法咬定他涉案。（圖／CTWANT提供）



熟人犯案加上綽號曝光，二大關鍵證據讓檢警立刻聯想到幫派份子劉邦誠，他綽號「老三」，常在外吹噓自已與劉邦友關係匪淺，且自稱是劉邦友的堂弟，但他落網後立刻改口，表示「我認識縣長，但縣長不認識我」，供稱自己則是看電視新聞才知道血案，還提出案發時在長安西路某賓館躲通緝的不在場證明。而劉邦友的親族則表示並不認識劉邦誠，劉邦誠與劉邦友應該只是宗親，並非堂兄弟。

由於當年鑑識觀念仍不充足，警方雖也採集劉邦誠身上的毛髮及血液做DNA比對，但血案的第一現場因搶救傷患而遭嚴重破壞，在警衛室採得的10多枚指紋、血跡和腳印等微物跡證殘缺不全，在無積極證據下，警方始終無法咬定他涉案。

多年來找不到證據，但警方也認為劉邦誠並不無辜，他2017年在南勢角槍戰後再次入獄，更有可能老死囹圄，刑事局幹員多次借提詢問他血案真相，他此次則一反過去否認態度，僅冷笑表示「時間還沒到」、「到了大家就知道」，就待檢警深入追查找出真相。

▲劉邦友血案的第一現場因搶救傷患而遭嚴重破壞，在警衛室採得的10多枚指紋、血跡和腳印等微物跡證殘缺不全。（圖／CTWANT提供）

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