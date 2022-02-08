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「我老死獄中，世人就知真相」　8死劉邦友血案最後嫌疑人曝

前桃園縣長劉邦友血案造成8死1重傷悲劇，是台灣犯罪史上最駭人聽聞屠殺案，至今未破更成為治安最黑暗一頁。（圖／報系資料照，ctwant合成）

▲前桃園縣長劉邦友血案造成8死1重傷悲劇，是台灣犯罪史上最駭人聽聞屠殺案，至今未破更成為治安最黑暗一頁。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

前桃園縣長劉邦友血案造成8死1重傷悲劇，是台灣犯罪史上最駭人聽聞屠殺案，至今未破更成治安最黑暗一頁，案發至今25年，無數嫌疑人曾遭鎖定又被排除，唯有綽號「老三」的劉邦友族親、天道盟太陽會總顧問劉邦誠（65歲）始終被認定有高度涉案可能，劉邦誠現已入監服刑，刑事局曾借提多次，他的態度卻曖昧不明，宣稱「老死監獄世人就會知道真相」，刑事局則不放棄任何希望，持續調查中。

1996年11月21日清晨，當天下著濛濛細雨，乍看之下與一般的日子沒有區別，卻突然有2名雨衣殺手闖入桃園縣長官邸內，將劉邦友、縣議員莊順興和鄧文昌、機要秘書徐春國、司機劉邦明、農業局長夫人張桃妹、幫傭劉如梅以及隨扈警衛劉明吉與劉邦亮等9人壓到警衛室內，隨即開始慘無人道的屠殺。

兇嫌將劉邦友等人的眼睛用膠帶蒙住，並用警衛的配槍近距離直轟被害者太陽穴、下顎以及頭頂等處行刑式槍殺，在5分鐘內連開10槍，殘忍奪走8條性命，僅鄧文昌命大倖存，2人犯案後立刻逃逸，此後25年間仍無人知曉他們的身分，僅從關鍵證人口中得知犯嫌綽號為「老三」。

逾四分之一世紀以來，無數幹員參與劉邦友血案偵辦，每任新到職的檢警首長也曾滿懷信心，宣布將以找到真凶作為職業生涯的里程碑，每每接近破案時卻又差臨門一腳，該案現已歷經8位警政署長和6位桃園市警察局長，兇手始終逍遙法外。

兇嫌殘忍的將9名被害人行刑式槍決，桃園縣長公館的警衛室當時可謂血流成河、慘不忍睹。（圖／報系資料照）

▲兇嫌殘忍的將9名被害人行刑式槍決，桃園縣長公館的警衛室當時可謂血流成河、慘不忍睹。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，偵辦檢警先後過濾超過1200條線索，著手範圍包括劉邦友的工程利益、政治糾紛、掃黑衝突和劉明吉的債務問題，約3萬名可疑分子遭清查鎖定又被排除，僅劉邦誠始終在嫌疑人名單中，劉邦誠當年矢口否認，在無積極證據下，警方雖認為他並不無辜，也只能放任他逃離恢恢法網。

而劉邦誠2017年在中和與警方爆發激烈槍戰，雙方駁火約50槍，劉邦誠火力強大、身上還帶有手榴彈，他更做好隨時自爆準備，所幸在警方與他英勇對峙並喊話逾3小時後，他終於決定棄械投降，駁火案一審遭判12年有期徒刑，但劉邦誠還背有販毒、槍砲等重罪，加上他已65歲，這輩子恐難再走出囹圄。

據悉，劉邦誠似是知道「大勢已去」，監獄應是他罪惡一生的「最終歸宿」，竟一反過去對血案否認到底的說法，他對外宣稱自己曾幫劉邦友處理大小事宜，但「縣長不夠義氣、很不照顧我」，每每提到劉邦友總情緒激憤，刑事局為此案借提他多回，劉邦誠的回答則耐人尋味。

「我如果老死在獄中，世人就會知道真相了。」面對幹員詢問，劉邦誠總是「不承認也不否認」，僅表示「時機未到」，倘若時機成熟，事實也將浮上檯面，他的話裡話外都透露玄機，刑事局則不放棄任何希望，持續調查中。

劉邦誠2017年在南勢角與警方爆發槍戰，他長年被認為是劉邦友血案最大嫌疑人，落網後立刻遭刑事局借提問案。（圖／報系資料照，ctwant合成）

▲劉邦誠2017年在南勢角與警方爆發槍戰，他長年被認為是劉邦友血案最大嫌疑人，落網後立刻遭刑事局借提問案。（圖／CTWANT提供）

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