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玩夾娃娃機！他猛投「紅包許願台」600元必中　一拆開氣炸了

1名網友玩夾娃娃機，花了600元卻夾到「心想事成」的紙。（翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

▲1名網友玩夾娃娃機，花了600元卻夾到「心想事成」的紙。（翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

圖文／CTWANT

近年來夾娃娃機店崛起，許多人在閒暇之餘也喜歡試試手氣，看自己能否以「銅板價」入手喜歡的公仔或商品。1名男網友6日在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，表示自己花了600元「保夾」到紅包，打開一看卻只有「心想事成」4個字，讓他相當傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己近日到夾娃娃機店挑了一台「紅包許願台」消費，前後一共花費了600元，終於保夾到一個紅包。豈料，打開一看當中卻僅有一張紙，上面寫著「心想事成」四個字，讓他傻在當場。

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花600元玩娃娃機慘得「4字」　網笑翻：應是乾隆親筆

▲1名網友玩夾娃娃機，花了600元卻夾到「心想事成」的紙。（翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

照片曝光後，許多網友也紛紛笑翻留言，「哈哈哈，這紙一定很高級」、「這年頭還手寫，很有誠意了啦」、「『心想事成』是你許願他都幫你完成嗎」、「拿去驗看看，應該是乾隆親筆」、「真的心想事成了，我說台主」、「施主，花600元買一個心想事成，您真大方。」

但也有網友建議原PO可以告台主詐欺，「保夾金額與內容物不對稱」、「這個可以提告，娃娃機沒有商品就不能營業」、「紅包台是非法的可以檢舉」、「裡面沒商品，這樣好像是違法的。」

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