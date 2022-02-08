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高空中的奇蹟「孕婦飛華盛頓機上突早產」　醫師急智用牙線接生

高空中的奇蹟「孕婦飛華盛頓機上突早產」　醫師急智用牙線接生

▲一名孕婦日前搭乘美國聯合航空班機，在機上產子，幸好最後順利產下男嬰。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

迎接新生命是許多父母的人生大事，最好能夠在產房中接受完善對待，不過近日有一名預產期在2月下旬的孕婦搭乘美國聯合航空班機（United Airlines），要從迦納首都阿克拉（Accra）飛往美國華盛頓時，突然在機上早產，幸好機上的乘客安薩安多（Dr.Ansah-Addo）是一名醫生，在情急下用「牙線」成功替孕婦接生。

根據《鏡報》報導，安薩安多是一名皮膚科住院醫師，今年1月30日凌晨，他搭乘美國聯航UA977航班，從阿克拉飛往美國華盛頓，預期飛行時間約11個小時，不過在起飛6小時後，飛機上突然傳出廣播尋求醫師協助，原來是一名孕婦突然早產，需要醫療衛生人員協助。

安薩安多聽到廣播後，馬上與另一名同為護士的乘客動起來，在商務艙後方區域安放好毯子與毛巾，開始接生任務；所幸在經歷2.5小時的分娩後，孕婦順利產下一名男寶寶，待飛機降落杜勒斯國際機場（DullesInternational Airport），母子也隨即被送到機場鄰近醫院接受照顧。

報導引述一名現場目擊者沃倫（Tiani Warren）說法，他將這一次狀況稱為「完全的奇蹟」，除透露飛機在中途曾遭遇亂流，還稱「令我震驚的是，醫護沒有任何東西可以剪斷臍帶，因為機上不允許帶剪刀，所以他們用牙線割斷臍帶！整個事情太瘋狂了，但最後一切都好起來」。

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