性感網紅「恐怖素顏照」曝！慘淪邋遢大媽...網嚇：我到底看到什麼

▲外型亮眼的女網紅經常在網路上分享化妝影片，沒想到卸妝後的她卻判若兩人。（圖／翻攝自gabicarminatti IG）

圖文／CTWANT

葡萄牙1名知名女網紅加布里埃拉（Gabriela Carminatti），經常在抖音發布影片教人化妝，自己也常以性感的形象出現在螢幕前。豈料，卸妝後的她不但皮膚狀況差，雙眼也十分無神，極大的反差樣貌讓粉絲驚嚇直呼，「我到底看到了什麼。」

加布里埃拉經常在抖音分享化妝影片，美麗的妝容讓她獲得大批粉絲。但她其中一支影片卻讓人感到不可思議，透過加布里埃拉分享的影片可看到，畫面中素顏的她膚質相當差，臉上冒出多顆痘痘，雙眼下方還有嚴重的黑眼圈，眼睛也顯得相當無神，加上皺眉、充滿疲態的表情，整個人就像是路邊的邋遢大媽一般。

▲女網紅一臉疲態的崩壞形象，猶如路邊上的邋遢大媽。（圖／翻攝自gabicarminatti IG）

此時畫面一轉，加布里埃拉秀出自己化好妝的模樣，除了漂亮的妝容還有著性感的豐唇，一頭自帶女神氣場的波浪長捲髮，讓她整個人看起來相當亮眼、神采飛揚，與剛剛的憔悴模樣可說是完全判若兩人。

影片曝光後，讓許多粉絲紛紛驚嚇直言，「別騙了！這是媽媽和女兒吧」、「這就是為什麼我不相信女人」、「看來是我的化妝方法錯了」、「我到底看到了什麼。」

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