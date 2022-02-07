喻高端「台大醫學生」　柯文哲諷陳時中：建議「別考醫師執照」先開業

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前質疑高端作為第三劑，因為沒科學根據顯示可以打蛋白質次單位做為第三劑疫苗，並將高端疫苗比喻成「密醫」，遭指揮中心指揮官陳時中批評講法很奇怪。對此，柯文哲7日再比喻，這就像醫學院學生還沒拿到醫師執照就開業，如果按照陳時中的講法，台大醫學系前30名學生就別考醫師執照了。

針對陳時中認為將高端比喻成「密醫」很奇怪，因為高端正在接受世界衛生組織（WHO）考試，且通過機率高，柯文哲7日於防疫記者會時公開回應，他表示，高端目前還沒拿到WHO的認證，但卻已經在接種，「我只是做個比喻啦！就好像我們還在醫學院唸書、當實習醫生，還沒考到醫師執照就開業執行醫療業務。」

柯文哲反擊，「如果按照陳時中的說法，那我們台大醫學系的學生只要成績前30名，我看就建議他們不要考醫師執照，就趕快去開業賺錢了！我的意思是，護航也不要護航到⋯講一聽就是很好笑。」

對於媒體追問柯文哲妻子、醫師陳佩琪就在幫忙施打高端疫苗是否有些尷尬，柯文哲回應，這代表北市該打的都有打，卻被污衊沒打高端疫苗，「我們都是在工作，陳佩琪就是聯合醫院的醫生，政府給他排打什麼疫苗，人家也是乖乖打、沒有抵抗，作為一個公務員應盡義務。」

柯文哲強調，按照陳時中的說法，就是「不用考醫師執照、自認為成績很好的（學生），就趕快去開刀、開藥賺錢，不用考醫師執照了！」高端在WHO考試中還沒過，就已經打了好幾十萬民眾，「人類史上最大的免費第三期臨床實驗。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）