　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃園最新足跡曝光！商行、小吃店

▲▼ 桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園市今（7日）無新增本土個案，另增6例境外移入個案。對此，桃園市府稍早也公布最新疫調的足跡，案19229於1月25日及1月29日曾至大溪區文化路「文化小吃店」；1月27日上午曾至大溪區大漢街「祥鑫商行」。

▲▼0207桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0207桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

桃園市衛生局表示，從桃園國際機場自今（111）年1月3日發生群聚感染開始，後續相關傳播鏈皆於近日陸續收尾，目前仍持續觀察日翊物流案的發展狀況，此案截至目前共計29人確診，昨（6日）已針對790名屬於該公司次風險區域，且居住在桃園的員工進行採檢、結果均為陰性；今（7日）再針對職場密切接觸者及確診個案家人等高風險人員，共計267名居隔者進行二採，希望透過多次採檢、多層次匡列，以早日發現個案快速阻斷社區傳播鏈進而收斂疫情。

衛生局表示，今日為春節連假後第一個上班日，特別提醒市府各單位應持續督導尚未完成篩檢的同仁完成篩檢，尤其第一線防疫工作人員，包含：警消衛環同仁皆須於上班前完成篩檢，以確保防疫安全，也呼籲在上班期間，仍應彼此保持安全距離，避免群聚拜年，做好個人自身健康管理，休息用餐時，若有共用用餐區，應進行分流、分層管理，用餐前後注意保持手部清潔，用餐時也禁止交談，做好相關防疫措施，共同保障職場安全。

因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險。衛生局也呼籲，為防止疫情擴散社區，民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

另外，新聞處長詹賀舜公布案19229新增公共場所足跡，包含：1月25日及1月29日曾至大溪區文化路「文化小吃店」；1月27日上午曾至大溪區大漢街「祥鑫商行」。

詹處長提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
陶晶瑩麻辣燙「徵才待遇曝光」　業績翻3倍求人手
納豆腦室腹腔引流　醫：像大腦裝心臟支架
快訊／桃園最新足跡曝光！　商行、小吃店
逆向下匝道！重機騎士被撞飛　駕駛：聽導航指示
男友送2生日大禮　徐凱希一拆開失望：沒有心最不行
快訊／柯文哲：本週五若沒問題就「逐步解封」
賴慧如「上身全裸」辣翻！　除夕夜飆出全台最高收視

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不想努力了！徵小奶狗聯誼阿姨　「爽吃5千元餐廳」報名人數曝

孫東寶怎麼點才專業？網狂推「這1樣」喝到飽：這才是本體

納豆腦出血「腦室腹腔引流」　醫：「像大腦裝心臟支架」終身共存

引水人擴大匡列恐重演塞港惡夢？　航港局：高雄港仍正常運作

快訊／桃園最新足跡曝光！商行、小吃店

收心操要做也要做對！開工立目標前先「接受自己」學著不強求的「透光練習」

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街都在穿　鄉民認同爆：沒退燒過

限時3天！　LINE貼圖「下殺3折」28款快下載

用手指頭就能「量胸部大小」4根手=D罩杯！　她脫衣實測：真的準

旗津社區擴大匡列幾成空城　警察站崗防盜「另類封街」

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

12歲老貓1次就會「蓋硬幣」特技　伸出奶油小手壓住❤爸超驚訝！

不想努力了！徵小奶狗聯誼阿姨　「爽吃5千元餐廳」報名人數曝

孫東寶怎麼點才專業？網狂推「這1樣」喝到飽：這才是本體

納豆腦出血「腦室腹腔引流」　醫：「像大腦裝心臟支架」終身共存

引水人擴大匡列恐重演塞港惡夢？　航港局：高雄港仍正常運作

快訊／桃園最新足跡曝光！商行、小吃店

收心操要做也要做對！開工立目標前先「接受自己」學著不強求的「透光練習」

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街都在穿　鄉民認同爆：沒退燒過

限時3天！　LINE貼圖「下殺3折」28款快下載

用手指頭就能「量胸部大小」4根手=D罩杯！　她脫衣實測：真的準

旗津社區擴大匡列幾成空城　警察站崗防盜「另類封街」

永豐金總行部分員工「居家辦公」！　銀行、證券合計占49.5%

緬甸數百家庭憂遭反對派孩子牽連　登報斷絕親屬關係

吳桀睿今年回防二壘　胡金龍補上外野缺口

詹子賢打「宇宙盃」復健超前　今年有望加入「50萬俱樂部」

廣告小妹為何被戰爆？　鄉民女神點出她錯誤：總有一天也會輪到你

安太座看這篇！「5大情人節住房優惠」加碼2999元住晶華13坪客房

2022全球首發工具機展開展倒數　為疫後台灣最大規模展出

鳥語花香太舒心！台南絕美木棧道秘境　還有超浪漫吊橋輕鬆散步

雲林全民運動年！大年初六開工　縣府員工開打躲避球

不想努力了！徵小奶狗聯誼阿姨　「爽吃5千元餐廳」報名人數曝

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

生活熱門新聞

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

醫示警有這症狀要小心：用餐大笑的日子不遠了

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

快訊／增2例本土　另增47例境外移入

第22期追加劑規劃出爐！2/9~2/11開放預約

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

特斯拉女嗆「我車貴你小心」　外送員一句反擊

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

台灣人愛用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

更多熱門

相關新聞

柯文哲再嗆陳時中護航高端

柯文哲再嗆陳時中護航高端

台北市長柯文哲日前質疑高端作為第三劑，因為沒科學根據顯示，可以打蛋白質次單位做為第三劑疫苗，並將高端疫苗比喻成「密醫」，但卻遭指揮中心指揮官陳時中批評，講法很奇怪。對此，柯文哲7日再比喻，這就像醫學院學生還沒拿到醫師執照就開業，如果按照陳時中的講法，台大醫學系前30名學生就別考醫師執照了。

LIVE／2舊案改判本土　柯文哲說明

LIVE／2舊案改判本土　柯文哲說明

港增614例確診 　陸官媒發聲

港增614例確診 　陸官媒發聲

LIVE／開工首日雙北爆本土個案　陳時中最新說明

LIVE／開工首日雙北爆本土個案　陳時中最新說明

北市2月底微解封？　柯文哲今討論解封項目

北市2月底微解封？　柯文哲今討論解封項目

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

快訊／《全明星》粿粿要結婚了！

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

快訊／洛威拿慢慢去當小天使！

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

濱海公路重大車禍！轎車幾乎解體

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

雷／吳霏送醫…徐謀俊驚恐「他踩我」

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面