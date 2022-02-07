快訊／桃園最新足跡曝光！　商行、小吃店

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園市今（7日）無新增本土個案，另增6例境外移入個案。對此，桃園市府稍早也公布最新疫調的足跡，案19229於1月25日及1月29日曾至大溪區文化路「文化小吃店」；1月27日上午曾至大溪區大漢街「祥鑫商行」。

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▲0207桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

桃園市衛生局表示，從桃園國際機場自今（111）年1月3日發生群聚感染開始，後續相關傳播鏈皆於近日陸續收尾，目前仍持續觀察日翊物流案的發展狀況，此案截至目前共計29人確診，昨（6日）已針對790名屬於該公司次風險區域，且居住在桃園的員工進行採檢、結果均為陰性；今（7日）再針對職場密切接觸者及確診個案家人等高風險人員，共計267名居隔者進行二採，希望透過多次採檢、多層次匡列，以早日發現個案快速阻斷社區傳播鏈進而收斂疫情。

衛生局表示，今日為春節連假後第一個上班日，特別提醒市府各單位應持續督導尚未完成篩檢的同仁完成篩檢，尤其第一線防疫工作人員，包含：警消衛環同仁皆須於上班前完成篩檢，以確保防疫安全，也呼籲在上班期間，仍應彼此保持安全距離，避免群聚拜年，做好個人自身健康管理，休息用餐時，若有共用用餐區，應進行分流、分層管理，用餐前後注意保持手部清潔，用餐時也禁止交談，做好相關防疫措施，共同保障職場安全。

因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險。衛生局也呼籲，為防止疫情擴散社區，民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

另外，新聞處長詹賀舜公布案19229新增公共場所足跡，包含：1月25日及1月29日曾至大溪區文化路「文化小吃店」；1月27日上午曾至大溪區大漢街「祥鑫商行」。

詹處長提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。