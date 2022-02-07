開工拚施打率　竹市疫苗推三大服務

▲竹市全台首創直播6座疫苗施打站現況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今開工首日，新竹市長林智堅宣布竹市疫苗三大服務，長輩第三劑疫苗專案開跑，已發放1.8萬名65歲以上長輩第三劑疫苗通知單，長輩可依通知單時間到站接種莫德納；此外，2月9日（三）起至2月11日（五），6大疫苗站隨到隨打，周三、五打莫德納、周四打BNT；打一、二劑疫苗送200元四大超商禮券延長至2月28日。他也提醒，尚未完成疫苗接種民眾，請把握時間儘速接種，保護自己也保護家人。

林智堅表示，竹市第一、二劑竹市在籍疫苗涵蓋率81.4%、74%，感謝市民共同當防疫模範生，為持續拉高施打比率，年後市府持續推疫苗三大貼心服務，第一為「長輩第三劑疫苗專案」，為1.8萬名65歲以上長輩造冊，第三劑疫苗通知單已由里鄰長發送至家戶，長輩可依通知單上時間到施打站接種莫德納疫苗，且6大疫苗施打站均為室內、全區無障礙空間，提供舒適、安全的施打環境。

第二，本周三（9日）至五（11日）開設6大疫苗施打站，提供免預約接種服務，周三、五打莫德納，周四打BNT；第三為「打疫苗送禮券」活動加碼延長至2月28日，只要民眾在竹市35家診所、五大醫院接種一、二劑疫苗，就送200元四大超商禮券。

衛生局呼籲民眾，除加速疫苗施打，日常生活也要做好各項防疫工作，包括戴口罩、勤洗手，進出餐廳及公共場所須落實實聯制，在防疫與生活找到平衡點，共同對抗病毒。為避免等候，民眾出門前也可運用竹市全台首創，直播6座疫苗施打站現況（https://reurl.cc/RjrQ49），避開尖峰時刻，迅速完成疫苗施打。

竹市6座疫苗施打站為：竹科管理局（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟靜思堂（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務大樓（新竹市中央路112號B2）。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137預約或上新竹市防疫資訊網查詢(https://www.2021.hccg.gov.tw/）。