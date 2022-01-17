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新竹市今起開設6座疫苗施打站　林智堅視察竹科站

▲新竹市長林智堅視察竹科站。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅視察竹科站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情升溫，為提升接種疫苗效率，新竹市今（17）日起開設6座疫苗施打站，新竹市長林智堅視察竹科站。他表示，感謝市民當防疫模範生，竹市疫苗涵蓋率第一劑突破96%、全國第一，第二、三劑涵蓋率則位居本島第一；他也呼籲民眾儘速施打疫苗、加強防護力，6站疫苗站均免預約、隨到隨打，「周一、三、五打莫德納，周二、四打BNT」，若要到醫院或診所打則可透過1922平台預約。

林智堅今上午視察竹科疫苗施打站，針對昨日公布竹縣確診個案於竹市足跡，他說明，該案17932，1月11日晚間7至9時至巨城購物中心用餐，目前市府已採檢該餐廳員工、同時段用餐客人及同樓層工作人員，約265人，其中已有180人PCR採檢結果出爐，全為陰性。同時段用餐90位顧客、該餐廳員工47人都已做居家隔離，市府也將持續擴大匡列採檢。

林智堅表示，巨城購物中心昨接獲通知已馬上停止營業，今全館休館一天，進行清消，另近6千位員工將全面快篩，若快篩陽性，市府也會協助PCR採檢。

林智堅強調，竹市目前零確診，但此波病毒傳染力快速，加上適逢春節國人返鄉潮，桃園與大新竹地區為共同生活圈，大家都不應掉以輕心。除了加速疫苗施打，也要做好各項防疫工作，包括戴口罩、勤洗手，進出餐廳及公共場所須落實實聯制。

林智堅表示，繼上周開設的4座疫苗施打站，今起再加開2座，竹市目前共有6座大型疫苗施打站，全為室內，周一至五提供接種服務，周一、三、五打莫德納疫苗，周二、四打BNT疫苗，隨到隨到、免預約，呼籲民眾儘速接種。

林智堅也呼籲大家不要恐慌，現階段雖疫情升溫，但唯有提升疫苗涵蓋率，並落實各項防疫工作，在防疫與生活找到平衡點，大家齊心防疫、共同對抗病毒才是關鍵。

市府說明，竹市6座疫苗施打站為：竹科管理局（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟靜思堂（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務大樓（新竹市中央路112號B2）。服務時間為周一至周五，上午8至11時，下午2至5時。

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