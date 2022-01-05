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新竹臺大分院整併週年　持續發展為「醫學中心規模」醫院

▲新竹市副市長沈慧虹致詞。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹致詞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

臺大醫院去年將大新竹地區三家分院整併為「新竹臺大分院」，盼提供醫學中心規模服務，今（5日）舉辦整併周年慶，新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅出席祝賀。她表示，企業或醫院近年都透過整併提升優勢，目前市府正與臺大攜手推動湳雅院區擴建，將整合經國院區，增加病床數、預計引入長照資源，提供大新竹急重症醫療照顧，將成大新竹達「醫學中心規模」的醫院，未來也盼透過大新竹合併升格，爭取醫學中心級醫院，給市民、縣民更好的醫療照顧。

沈慧虹表示，今特別帶來一個祝福和兩個感謝，首先祝福大家新年快樂，2022幸福豐年。兩大感謝第一感謝臺大醫院醫護人員，防疫期間擔任大新竹防疫作戰聯盟成員，負責大新竹傳染病應變醫院、參與社篩站等。2021年病毒雖然來到家門口，但在全體醫護人員的努力下，大新竹已經連續162天零確診，守護大新竹地區人民的健康。

第二感謝新竹臺大分院持續在大新竹擴院，臺大已提出「湳雅院區」可行性評估報告，未來湳雅院區將與經國院區整合，不只病床數增加，提供大新竹急重症醫療照顧，預計也要引入長照資源，將成為大新竹達「醫學中心規模」的醫院，照顧大新竹人民的健康。

為提升大新竹地區醫療品質與資源，110年國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院、竹東分院、生醫園區分院三院區整併，透過業務整合、資源共享、角色分工發揮最大綜效，提供大新竹地區民眾更優質之醫療服務，未來更將以大新竹醫學中心規模醫院為目標，規劃湳雅院區的設置。

「這幾年看到一個趨勢就是整併。」沈慧虹說，無論是企業、醫院，都透過整併擴大競爭優勢，提供更好的服務。而大新竹因有新竹科學園區，人口逐年成長，從1982年的65.4萬，成長至今102.7萬，實際居住人口更高達120萬人，但卻沒有醫學中心級的醫院，盼未來透過合併、升格，爭取醫學中心級的醫院，給市民、縣民更好的醫療照顧。

「組織整併極不容易，但是新竹臺大分院做到了！」新竹臺大分院余忠仁院長表示，回顧過去這一年，整併後業務上需重整、磨合、適應以及創新，加上COVID-19疫情衝撃，醫護同仁首當其衝站在第一線，齊心抗疫守護全民健康。

余忠仁表示，因應疫情臺大推動視訊門診、零接觸採檢站、零接觸生理監測等防疫措施及設備，持續發展急重難症之全人醫療服務，積極與產官學研合作結盟加速推動智慧醫療發展，成立全方位服務的婦幼醫學中心等。他指出，臺大將持續發展智慧醫療，並以提供醫學中心等級的醫療服務為目標，如引進達文西手臂設備、成立神經醫學中心、乳房醫學中心、睡眠醫學中心等特色醫療中心，提升大新竹地區的醫療服務品質。

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