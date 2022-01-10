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竹市即日起暫停關懷據點用餐　活動中心卡拉ok、賣場試吃也喊停

▲新竹市長林智堅今視察疫苗站。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今視察疫苗站

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應第三劑施打人潮，新竹市今（10）日起加開三座大型疫苗施打站，免預約、隨到隨打，截至今上午，三站已施打2947位民眾，其中施打者3成來自外縣市。新竹市長林智堅今視察疫苗站，他也宣布因應施打人潮踴躍，明（11）日加開第四座稅務局站專責「莫德納」施打，做好分流、提升效率，民眾接種將更便利迅速；他也宣布，全市校園今起用餐須使用防疫隔板，師生在校須全程戴口罩；即日起至24日，全市社區關懷據點不共餐改外帶、活動中心暫停卡拉ok唱歌活動、市場賣場百貨停止試吃試用。

林智堅表示，近期因應鄰近縣市陸續有本土確診發生，尤其桃竹生活圈緊密，竹市於上周六已先宣布各項防疫措施，包括醫院、長照機構停止探病，陪病者限一人；醫院美食街需使用防疫隔板等。

他也宣布，今日起，師生用餐須用防疫隔板，在校都須全程戴口罩。且即日起至24日，市場賣場百貨停止試吃試用，社區關懷據點不共餐、改外帶且活動皆須全程戴口罩，活動中心也暫停卡拉ok唱歌以及須脫下口罩進行的活動。

林智堅談及， 面對疫情市府嚴陣以待，今起重新啟動三座大型疫苗施打站，分別是體育館施打站、中正市場施打站及慈濟靜思堂施打站，明起將再加開稅務局站。他也呼籲所有市民朋友，不論是第三劑、或第一劑還沒打，都盡速來施打，一起提高疫苗涵蓋率、提升全體免疫力。

林智堅市長說，這段期間也特別感謝市民與市府團隊共同努力，竹市一直都是防疫模範生，目前第一劑疫苗涵蓋率已達95.3%，第二劑為84.6%，分居全國第一、本島第一。2021年國人團結一致，台灣防疫有成，期待2022年剛開始這一刻，藉由大家努力繼續守住防疫成果。

29歲葉先生表示，他是竹縣竹北人，因為朋友在新竹市工作，今天就一起過來打疫苗，前兩劑是AZ，今天施打BNT，且免預約施打、停車很方便。29歲張小姐則說，她看到朋友臉書訊息說竹市可以免預約施打很方便，且最近疫情升溫有點擔心，覺得有疫苗就趕快打、要加強防護力。

36歲黃先生、黃太太表示，他們夫妻都在竹科上班，因工作設籍新竹，看到市長臉書資訊，就過來體育館站打疫苗，覺得整個動線安排迅速確實，讓他們很安心，謝謝市府的安排。

衛生局表示，今日至周五14日，三座疫苗施打站分別為中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館施打站（新竹市公園路295號）、慈濟施打站（新竹市中華路五段208巷20號），每天8點至11點、14點至17點提供莫德納、BNT疫苗；明加開的稅務局站（新竹市中央路112號B1）則提供莫德納疫苗，均免預約、隨到隨打，不提供打疫苗送禮券活動。

此外，竹市35間診所與5大醫院持續進行「接種一、二劑疫苗送禮券」活動，並提供AZ、BNT、莫德納疫苗，因每處施打疫苗不同，請民眾先向醫療院所預約。衛生局也提醒，民眾前往施打疫苗，務必攜帶健保卡、身分證並先完成疫苗接種同意書；第3劑如欲接種AZ或高端，可向35家診所預約，或洽疫苗專線03-5355137諮詢，或上新竹市防疫資訊網查詢(https://www.2021.hccg.gov.tw/）。

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