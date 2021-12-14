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中醫大新竹附醫3週年　林智堅：打造大新竹為智慧醫療之都

▲新竹市長林智堅親赴中國醫藥大學新竹附設醫院院慶。（圖／新竹市政提供）

▲新竹市長林智堅親赴中國醫藥大學新竹附設醫院院慶。（圖／新竹市政提供

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

中國醫藥大學新竹附設醫院今（14）日舉辦「優質醫療，全人照護」3週年院慶，新竹市長林智堅親赴致詞時特別感謝中醫大與所有醫護於疫情間守護民眾，他也說，中醫大新竹附設醫院當年只花了718天就建設完成，效率很高，他近日啟動大新竹產業之旅，也深感企業的執行力與魄力，中央與地方政府也應如醫療服務「視病猶親」，以民意為依歸，「對的事情應該馬上啟動，向企業效率看齊，提升立足世界的競爭力。」期許升格後的大新竹能結合竹科產業、醫療院所，共同打造「智慧醫療之都」。

林智堅表示， 2020年全球受到疫情衝擊，中央地方攜手合作，將病毒檔在國門之外，今年病毒仍來到家門口，由以5至8月疫情最為嚴峻，造成產業衝擊，尤其竹科，感謝中醫大守護大新竹民眾健康，更感謝醫護站在第一線挺身而出。

林智堅指出，近期啟動大新竹產業之旅，深刻感受到企業在面對全球競爭的投入與努力，包含遠見、前瞻、創新、魄力與執行力，企業以客戶作為導向、醫院服務以病人需求為導向，就如同政府，應以民意為依歸，「地方政府要像企業一樣有快速行動力」，對的事情應該馬上來啟動，像企業一樣，面對全世界競爭時刻也更有競爭力。

林智堅說，未來的大新竹期待能與在地醫療院所攜手合作，透過連結竹科半導體產業、在地醫療院所，將大新竹打造為智慧醫療之都，引領台灣跟全世界。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，面對疫情衝擊，感謝醫護堅守崗位，守護大新竹民眾健康生命，秉持健康、關懷、卓越的精神，今年榮獲交大世界大學學術排名第237名，為台灣第2名，僅次於台大。新竹附醫提供醫學中心級的醫療服務，以病人為中心，提供居民最迫切癌症、心血管、腦中風等特色醫療，未來發展人工智慧醫療，打造Smart AI Hospital，將台灣創新醫學研究與技術推向國際的新舞台。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒感謝同仁付出，表示受疫情影響，醫院改善就醫可近性，包含視訊診療、藥來速、深喉唾液、零接觸採檢站等創新作為，並積極發展內外科醫療特色及設備，自今年8月引進第四代達文西手臂系統，至目前已完成35例手術、心導管突破2000例，並開設一站式癌篩檢等，面對艱困的醫療環境持續進步，一起守護大新竹地區人民健康。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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