全台首創6疫苗站線上直播　避開尖峰促進施打人潮分流

▲民眾可隨時線上觀看施打站目前人流。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，新竹市全台首創，直播6座疫苗施打站現況，讓民眾可隨時線上觀看（https://reurl.cc/RjrQ49）施打站目前人流，民眾可評估現場狀況再出門，避開尖峰時刻，且免預約、隨到隨打。此外，因應年節防疫春節發紅包行程取消，他也宣布，今（19）日起在6座疫苗站完成疫苗接種者，現場也將贈送竹市府特製的虎年一元紅包小福袋，數量有限、發完為止，邀請大家「打疫苗，過好年！」

林智堅表示，竹市第一劑疫苗涵蓋率96%，全台第一，第二、三劑86%，本島第一，感謝市民共同當防疫模範生。因應疫情，為加速疫苗接種效率，市府開設6大疫苗施打站，全為室內，提供民眾舒適服務，更全台首創直播疫苗站現況，民眾出門前可先上網看各站畫面，避開尖峰時刻，迅速完成疫苗施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「打疫苗，過好年！」林智堅表示，昨宣布之年節防疫措施，竹市111年度春節發紅包行程取消，因此今日起，民眾只要至竹市6座疫苗施打站，完成疫苗接種，將可於現場領取今年度特製的一元紅包小福袋，數量有限、發完為止。

市府也說明，今年一元小紅包由在地年輕設計師胡韻葳操刀，以「虎爺咬錢來」為概念，童趣線條的老虎搭配硬幣，盼在農曆年節虎爺加持下，保佑民眾平安順遂、財源滾滾。

林智堅呼籲，除加速疫苗施打，日常生活也要做好各項防疫工作，包括戴口罩、勤洗手，進出餐廳及公共場所須落實實聯制，在防疫與生活找到平衡點，共同對抗病毒。

市府說明，竹市6座疫苗施打站為：竹科管理局（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟靜思堂（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務大樓（新竹市中央路112號B2）。服務時間為周一至周五，上午8至11時，下午2至5時。