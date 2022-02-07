星巴克買1送1、麥當勞送雞塊！foodpanda「2月超殺優惠碼」快收下

▲foodpanda2月超殺優惠碼一次看。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

這篇快收下！外送平台「foodpanda」2月限定「超殺折扣碼」終於來了，這個月可是祭出星巴克指定飲品買1送1、買2送1，還有麥當勞送4塊麥克雞塊、CoCo爽喝珍奶買1送1，加碼再推開工限定優惠，小確幸肯定要筆記。

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▲星巴克指定飲品買1送1。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

●開工限定

1.2月7日開工日限時1天輸入優惠碼「翹班去散步」即享「外帶自取滿100元現折30元」。數量有限、換完為止。

2.2月7日至2月13日輸入優惠碼「開工應援」即享「4大超商滿199元現折50元」，每人可用3次。數量有限、換完為止。

3.2月7日至2月28日輸入優惠碼「開工補貨」即享「生鮮雜貨打79折」優惠，最高折抵100元 ，每人可用3次。數量有限，換完為止。

●星巴克專屬優惠

1.即日起至2月8日輸入優惠碼「星有獨鍾」並使用外帶自取，即享「星巴克特大杯那堤或美式咖啡買2送1」，數量有限、換完為止。

2.即日起至2 月8日輸入優惠碼「星新相印」，即享「星巴克滿200元現折150元」，限外帶自取首購使用，不限平台新舊客。數量有限、換完為止。

3.2月9日至2月11日免優惠碼「訂購星巴克特大杯焦糖瑪奇朵買1送1」，限指定店家使用。每日數量有限、售完為止。

●美食外送

1.摩斯漢堡：即日起至2月9日免優惠碼「訂購春節雙人套餐打8折」，限指定店家使用。每日數量有限、售完為止。

2.麥當勞：即日起至2月22日免優惠碼「訂購麥脆雞分享餐送4塊麥克雞塊」，限指定店家使用。每日數量有限、售完為止。

3.CoCo：2月15日至2月28日凡輸入優惠碼「都可好喝」爽喝「珍珠奶茶／伯爵果茶買1送1」，限指定店家使用。數量有限、換完為止。

●pandamart熊貓超市

1.即日起至2月13日輸入優惠碼「虎氣來」即享「pandamart熊貓超市滿250元打75折」優惠，最高折抵150元。數量有限、換完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至2月14日輸入優惠碼「我願意為你」即享「生鮮雜貨花店與精選商店滿200元打75折」優惠，最高折抵100元，每人可用2次。數量有限、換完為止。

2.即日起至2月13日輸入優惠碼「嗨嗨辛亥」即享「大潤發辛亥店69折」優惠，最高折抵100元。數量有限、換完為止。

● 外帶自取

1.即日起至2月28日輸入優惠碼「150GET」即享「外帶自取滿250元現折150元」，加碼送2張30元美食金，限外帶自取首購使用，不限平台新舊客。數量有限、換完為止。

2.即日起至2月28日「新訂閱pandapro或續訂者享外帶自取95折」優惠。數量有限、兌完為止。

3.即日起至2月28日免優惠碼「外帶自取最低79折起」，限指定店家使用。數量有限，換完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「PSJCB202 」即享「JCB信用卡消費滿300元現折100元」優惠。數量有限、兌完為止。

2.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「PS2LINEPAY」即享「中國信託LINE PAY卡消費滿200元打88折」優惠，最高可折抵50元。數量有限、兌完為止。

3.即日起至2月28日每日上午5時30分至中午11時，凡輸入優惠碼「PSLPearly2」即享「中國信託LINE PAY卡消費滿100元打85折」優惠，最高可折抵50元。數量有限、兌完為止。

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