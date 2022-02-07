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社會 社會焦點 保障人權

北市東區大盜抓到了！專挑路倒醉漢洗劫　得手16萬騎Ubike窩超商

記者張君豪／台北報導

從去年12月起台北市忠孝東路4段錢櫃KTV、統領百貨附近經常發生應酬酒醉民眾在路邊休息，卻遭陌生人趁被害人意識不清楚、動手翻動被害人身上財物洗劫現金、手機，短短兩個月時間發生4起類似案件，轄區大案警方成立專案小組追查，1月25日在北市南港區逮到涉案的鄭姓竊嫌（57歲）。

▲鄭姓竊嫌在東區商圈鎖定酒醉民眾下手搜刮財物手段惡劣，警方日前逮人並起獲部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鄭姓竊嫌在東區商圈鎖定酒醉民眾下手搜刮財物手段惡劣，警方日前逮人並起獲部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鄭姓竊嫌在東區商圈鎖定酒醉民眾下手搜刮財物手段惡劣，警方日前逮人並起獲部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鄭姓竊嫌在東區商圈鎖定酒醉民眾下手搜刮財物手段惡劣，警方日前逮人並起獲部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，鄭嫌犯案手法相當惡劣，專門鎖定晚上到忠孝東路錢櫃KTV、或者是到統領百貨夜店、酒店消費的民眾，趁被害人應酬結束酒醉在路邊休息時，上前翻查民眾衣物內的財物，甚至搜刮車上、機車行李箱的財物，光是警方接到的求助報案紀錄就有4件，總計民眾財損金額高達16萬7千餘元。

警方於1月25日下午3時許，持院檢核發搜索票、拘票到南港路三段超商內逮捕騎Ubike外出的鄭姓竊嫌，並當場在他身上起獲剩餘贓款3萬2千餘元、泰銖、悠遊卡、手機等贓證物，警方並在鄭嫌住處查扣多套犯案時所穿著衣物，警訊後認定鄭男觸犯加重竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

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