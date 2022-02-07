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漢堡買1送1、烤雞買1送5！6大速食店「開工優惠」懶人包

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲6大速食店開工優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下來！放完9天春節假期，今（7）日可是今年第一個開工日，《ETtoday新聞雲》整理6大速食店「開工限定優惠」，像是摩斯、漢堡王分別有指定咖啡、漢堡買1送1，21PLUS、21風味館則推烤雞買1送5，趕緊揪同事搶吃一波，撫慰一下憂鬱心情。

▲▼摩斯咖啡。（圖／業者提供）

▲摩斯咖啡今天買1送1。

●摩斯漢堡
「摩斯漢堡」今（7）日祭出開工日限定「大杯摩斯咖啡買1送1」優惠，2月8日至20日加碼喝「大杯摩斯咖啡第2杯10元」，且不限冰熱，單杯還能加價升級拿鐵咖啡、卡布奇諾。

 ●21PLUS、21風味館
「21PLUS、21風味館」即日起至2月13連7天日祭出「買1送5」超殺開工優惠，期間凡購買香草烤雞（附2烤雞沾醬）就送紫玉地瓜球、大薯霸、雞汁甜玉米、中杯蜂蜜綠茶2杯，加碼還有188元限定人氣套餐組合，且外送平台foodomo同享優惠，但21TOGO及台積電等門市不適用此優惠。

●麥當勞
「麥當勞」即日起至2月22日止祭出「指定飲品買1送1」優惠活動，期間凡購買任一分享盒就能爽喝指定飲品買1送1，指定飲品包括汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶(無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限同品項中杯或大杯，最多買5送5。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王虎年最新優惠券。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王
「漢堡王」祭出虎年最新優惠券，一共有5大專區組合，其中，人氣「買1送1」祭出小華堡、煙燻辣椒脆雞堡、華鱈魚堡、醬香雙豬櫛瓜堡及辣薯球、雞塊等共7品項買1送1；「超值選」則有用銅板50元就能爽嗑經典脆雞堡、Pocky聖代等；除外還有個人超省餐、雙人激省餐、超值早安餐等組合，狂省到不行，今（7）日最後1天搶吃。

提醒該優惠券不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

●肯德基
「肯德基」即日起2月14日祭出「買任一桶餐+1元爽吃4塊上校雞塊」，提醒須以預定快取方式購買才享優惠。

●拿坡里
「拿坡里」強勢推出虎年限定「虎夠有義式」超狂活動，即日起至3月2日「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里買10送10。

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