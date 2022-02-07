開工日上半天好天氣！入夜濕冷全台有雨　明起北部低溫再探14度

記者許維寧／台北報導

今天（2/7）開工日，根據中央氣象局資訊指出，受到大陸冷氣團和輻射冷卻影響，今天清晨苗栗低溫僅有8.5度、新竹峨眉8.7度，本島平地局屬氣象站最低溫則在彰化田中僅有10.9度。

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▲開工日清晨冷颼颼，白天將會溫有一短暫空檔。（圖／記者李毓康攝）

中央氣象局預報員官欣平說，今天冷空氣減弱，清晨雖受輻射冷卻影響，但白天開始各地氣溫回升，尤其北台灣回溫明顯，全台各地高溫預估都可來到20至24度，各地感受上舒適溫暖。但須留意，中午過後鋒面將逐漸接近，各地雲量又將增多、降雨區域擴大，中部以北、東半部地區轉為有局部短暫陣雨，南部也有短暫陣雨，且雨勢越晚將會越明顯。

官欣平指指出，今天晚間至明天（2/8）清晨水氣最多，不排除中部以北有局部較大雨勢機率，明天白天開始隨鋒面漸漸通過、降雨逐漸轉趨緩和，但隨即東北季風再增強，中部以北東半部地區有短暫陣雨，南部也有局部短暫陣雨發生。

週三、週四（2/9、2/10）受到東北季風影響，官欣平分析，屆時雨勢將以北部至東半部迎風面為主，北部氣溫下降低溫僅14至15度、高溫則為16至17度間。中南部早晚低溫則在15至16度，中台灣白天高溫可來到21至23度，南部則相對溫暖高溫在24至26度，但還需留意日夜溫差。

週五、週六（2/11、2/12）東北季風再減弱，官欣平說，屆時北部氣溫回升高溫可來到20至22度，中部高溫都在23度左右，南部高溫變化不大上看26度，屆時除了東半部、北部山區有局部短暫雨外，其他地區都為多雲到晴。但預計下週日（2/13）又會有一波鋒面接近，中部以北和東半部又會轉有雨，民眾可持續留意天氣預報。