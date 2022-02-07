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美少女朱易花滑2次嚴重失誤！　微博熱搜罵翻「丟人丟到家」

▲▼美少女朱易花滑2次嚴重失誤！　登微博熱搜網罵翻「哭第一名」 。（圖／翻攝微博）

▲朱易上場過度緊張，2次失誤導致成績墊底 。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

美國加州出生的19歲中國大陸花式滑冰選手朱易，6日首次在冬奧花滑團體賽女單人短曲項目代表中國出賽，卻意外出現2次嚴重失誤，賽後微博標籤「朱易跌倒」成為熱門話題，很快吸引2.3億次觀看，但很快「被消失」，超過8000萬人次觀看的「朱易搞砸」也變成無搜尋結果，剩下「朱易摔了」、「朱易失誤」等低熱度的標籤。微博鄉民對朱易的評論抨擊也相當猛烈，「真是丟人丟到家了」。

綜合陸媒與外電報導，朱易登場時略顯緊張，比賽中2次嚴重失誤，包括第一次三轉空翻加後外點冰三周摔倒，以及原定720度的Loop動作，也因為起跳踏空失敗，被判定為無效動作，最後以總分47.03分的成績墊底，也讓中國花滑團體賽成績從第三名跌落第五名，驚險晉級自由滑冰項目。

朱易在2018年披上中國大陸戰袍，這次首次代表中國出賽冬奧卻發生2次嚴重失誤，她賽後落淚自責，以為動作能連貫成功，「但沒想到失敗了」。

▲▼美少女朱易花滑2次嚴重失誤！　登微博熱搜網罵翻「哭第一名」 。（圖／翻攝微博）

▲▼朱易賽後自責落淚，卻被網友罵「哭第一名」 。（圖／翻攝微博）

▲▼美少女朱易花滑2次嚴重失誤！　登微博熱搜網罵翻「哭第一名」 。（圖／翻攝微博）

消息在微博上發酵，「朱易跌倒」登上熱搜，標籤被停用前已累計超過2.3億次點閱，「朱易搞砸」也有超過8000萬次點閱，但這2個標籤搜尋已經沒有結果，或出現其他發文。

網友紛紛發言或留言，痛批朱易「就這水平，還上奧運，沒有黑幕誰信」、「姐，被妳頂替的妹妹才該落淚...團體賽其他人才該落淚...被迫看妳比賽的觀眾才該落淚」、「可以告訴我47分是什麼概念嗎」、「看完一整個無語」、「實力不行，哭第一名」、「這輩子沒這麼無語過，別罵了，我都快讚不過來了。」也有人批評朱易是靠美籍歸化背景、科學家父親的關係才擠下另一名眾人看好的滑冰選手陳虹伊，成為北京在冬奧的樣板選手，「一定要叫妳爸爸好好努力，不然妳永遠都是偷別人夢想的人」、「妳科學家爸爸最好把光刻機發明出來」。

不過也有部分網友持正向看法，認為能替中國出賽已經很不容易，還要頂著冬奧的壓力，「換作是你連上都不敢上」。

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