　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧開幕式昨4日圓滿閉幕，這次維安簡易十分嚴格，所有中外媒體提前8小時集合，《東森新媒體ETtoday》記者經歷嚴格的維安檢疫，才能進入鳥巢，並且不能攜帶電腦只靠手機發稿。記者現場觀察，這次冬奧開幕式十分簡約充滿中國元素，外界最關注大陸導演張藝謀團隊「點燃」聖火環節。果然，一出場驚艷全場，以「微火」代替「熊熊大火」，視覺上十分漂亮，創下奧運史上先例。

▲▼北京冬季奧運2022、習近平、普丁 。（圖／路透社）

▲北京冬季奧運開幕式結合光影和中國元素。（圖／路透社）

這次中外媒體安排面對主舞台側面，拍攝角度十分不錯，《東森新媒體ETtoday》記者在採訪現場充分感受一場高科技的視覺饕餮。開幕內容精簡精彩，張藝謀運用大量光影和中國元素。昨初四開幕正好是中國24節氣裡的「立春」，開場安排象徵春天蓬勃生機的螢光綠舞蹈群出現時，視覺上十分震撼。

整體開幕式也很有未來感，鳥巢整體像是大型燈光舞台，地面舞台運用大量人工智能、機器視覺、5G和雲科技，集合表演者看起來「人少不空」。點火儀式也是奧運會最大看點之一，身為總導演的張藝謀之前接受陸媒訪問預告，開幕式點火方式和過去奧運100年來，呈現不一樣效果。

▲▼北京冬季奧運2022、習近平、普丁 。（圖／路透社）

▲北京冬奧改變點燃聖火方式（圖／路透社）

當活動接近尾聲，觀眾席所有人期待點燃聖火環節。一開始，場內集結代表不同國家和地區的雪花，場地上升起一朵巨大閃閃發光的璀璨的雪花。點燃儀式瞬間，出現雪花閃爍光影搭配聖火「微光」緩緩升空，視覺效果比起預期有落差，還是很有科技感。

活動散會後，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問吳姓北京市民表示，「一開始看有點錯愕，怎麼沒有出現以前大火，手機鏡頭還刻意拉近到底，才看到一點點光。」另一位陳姓經市民說，「來之前刷資料，張導說點火會有創新，沒想到這次火炬真的很小看不清楚，不影響整體開幕式表演，還是很好看。」

沒有熊熊聖火，張藝謀團隊顛覆點火方式，主要考慮2008年北京奧運，李寧點燃聖火後，一小時耗費5千立方公尺的天然氣。於是和團隊說服國際奧委會後，創下「百年奧運史上沒有過先例」，主要傳遞低碳、環保的綠色奧運理念，也符合大陸提倡節約碳排放概念，和北京冬奧「科技環保」主題理念。

▲▼北京冬奧開幕式會場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京冬季奧運安檢十分嚴格。 （圖／記者 任以芳攝）

為了採訪開幕式，所有中外媒體提前8小時在指定地點集合，記者也體驗世上最嚴格維安檢疫。現場規定不能帶電腦和大型攝影設備，可以帶手機和行動電源。其他香菸、電子菸、打火機、甚至是暖暖包等有易燃性的危險物品一律沒收，經過三次安檢確認，才能進入開幕會場鳥巢體育館。

冬奧開幕式活動昨準8點舉行，大約10點半結束，相較2008年北京奧運時長4小時，動員1.5萬人演出。《東森新媒體ETtoday》記者在現場觀察發現，觀眾席有人數控制，採取間隔座位。依照官方公佈消息，冬奧開幕參與表演人數大約只有3千人，規模十分簡約。由於，北京昨入夜氣溫是零下6度，考量防疫和觀眾室外感受，冬奧在時長和規模有精準控制，十分合理。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
快訊／美國酒吧爆大規模槍擊！　多人中彈
基隆2巨石瞬間崩落畫面曝！　遊客驚呼：快逃
快訊／悲劇了！　「1600萬麥拉倫」自撞只剩3輪
高雄女解隔3天後確診！　3確診者有社區足跡風險
韓大咖主持確診！12節目陷危機　《RM》受波及
高雄3防疫旅館清空！　陳其邁急尋「這24人採檢」
快訊／鄭文燦宣布：桃園幼兒園延至2月14日開學！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港今日新增破紀錄！港媒：確診350例　創2年來單日新高

冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

北京冬奧「點聖火儀式」險遭打槍！國際奧委會嫌火太小：你確定嗎

中俄簽署近20份合作文件　陸外交部副部長：雙邊關係上不封頂

冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

聯手抗美！中俄發表聯合聲明：堅持一中原則、反對台獨

親友帶20公斤槓鈴鬧婚！新娘扛起「深蹲20下」狂賺8千...眾人看傻

13歲男童獨力完成年夜飯！媽媽開心PO文炫耀：20道只花2小時

中華隊進場「現場廣播」中華台北　央視播報：「中國台北」

快訊／北京冬奧開幕！　習近平、奧會主席出席典禮

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

香港今日新增破紀錄！港媒：確診350例　創2年來單日新高

冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

北京冬奧「點聖火儀式」險遭打槍！國際奧委會嫌火太小：你確定嗎

中俄簽署近20份合作文件　陸外交部副部長：雙邊關係上不封頂

冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

聯手抗美！中俄發表聯合聲明：堅持一中原則、反對台獨

親友帶20公斤槓鈴鬧婚！新娘扛起「深蹲20下」狂賺8千...眾人看傻

13歲男童獨力完成年夜飯！媽媽開心PO文炫耀：20道只花2小時

中華隊進場「現場廣播」中華台北　央視播報：「中國台北」

快訊／北京冬奧開幕！　習近平、奧會主席出席典禮

快訊／美國維州「水煙酒吧」爆大規模槍擊　多人中彈緊急送醫

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」　3類人少吃...雞湯塊更雷

暗指林志玲找代孕…網紅曬針筒照訴求子辛酸！鄉民女神氣嗆：討拍模糊焦點

香港今日新增破紀錄！港媒：確診350例　創2年來單日新高

辣妹跑趴熱舞！用奶貼地嗨過頭　下秒「門牙撞斷」淒慘畫面曝

姪兒投資失利積欠32萬　詐騙團被揭穿還演到底：姑姑我自想辦法

新年檢視保障！九成保戶「實支實付險」保額僅10萬　恐不敷使用

王柏融春訓練打開轟　吸引日網友熱議

快訊／悲劇了！1600萬麥拉倫撞護欄只剩3輪　駕駛認了不熟操控性能

冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

大陸熱門新聞

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

親友帶20公斤槓鈴鬧婚！新娘一把扛起深蹲20下

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

13歲男童獨力完成年夜飯！媽媽開心炫耀

中華隊進場現場廣播中華台北　央視：「中國台北」

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

快訊／習近平出席北京冬奧開幕

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

阿姨上相親網站「找到真愛」！卻被騙去買房

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

中俄發表聯合聲明　重申一中原則、反對台獨

更多熱門

相關新聞

北京冬奧點聖火儀式險遭打槍！國際奧委會嫌火太小

北京冬奧點聖火儀式險遭打槍！國際奧委會嫌火太小

第二十四屆冬季奧運會昨（4日）晚在北京國家體育場「鳥巢」正式揭幕，最後的聖火點燃儀式顛覆歷屆慣例，只把最後一棒火炬直接放在主火炬台上，以「不點火」代替「點燃」，以「微火」取代熊熊大火，傳遞低碳環保理念。不過，這個讓張藝謀自豪的方案，卻險些被國際奧委會打槍。

冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

中華代表團進場　NHK主播稱台灣

中華代表團進場　NHK主播稱台灣

北京冬奧開幕！黃郁婷爭議中掌旗

北京冬奧開幕！黃郁婷爭議中掌旗

羽生結弦名字旁竟寫「棄權」

羽生結弦名字旁竟寫「棄權」

關鍵字：

北京冬奧聖火張藝謀

讀者迴響

熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

快訊／增40例本土！另增32例境外移入

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

小姑回娘家只包200元　4舉動氣炸大嫂

最想住台北哪一區？

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

更多

最夯影音

更多
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面