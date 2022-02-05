冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧開幕式昨4日圓滿閉幕，這次維安簡易十分嚴格，所有中外媒體提前8小時集合，《東森新媒體ETtoday》記者經歷嚴格的維安檢疫，才能進入鳥巢，並且不能攜帶電腦只靠手機發稿。記者現場觀察，這次冬奧開幕式十分簡約充滿中國元素，外界最關注大陸導演張藝謀團隊「點燃」聖火環節。果然，一出場驚艷全場，以「微火」代替「熊熊大火」，視覺上十分漂亮，創下奧運史上先例。

▲北京冬季奧運開幕式結合光影和中國元素。（圖／路透社）

這次中外媒體安排面對主舞台側面，拍攝角度十分不錯，《東森新媒體ETtoday》記者在採訪現場充分感受一場高科技的視覺饕餮。開幕內容精簡精彩，張藝謀運用大量光影和中國元素。昨初四開幕正好是中國24節氣裡的「立春」，開場安排象徵春天蓬勃生機的螢光綠舞蹈群出現時，視覺上十分震撼。

整體開幕式也很有未來感，鳥巢整體像是大型燈光舞台，地面舞台運用大量人工智能、機器視覺、5G和雲科技，集合表演者看起來「人少不空」。點火儀式也是奧運會最大看點之一，身為總導演的張藝謀之前接受陸媒訪問預告，開幕式點火方式和過去奧運100年來，呈現不一樣效果。

▲北京冬奧改變點燃聖火方式（圖／路透社）

當活動接近尾聲，觀眾席所有人期待點燃聖火環節。一開始，場內集結代表不同國家和地區的雪花，場地上升起一朵巨大閃閃發光的璀璨的雪花。點燃儀式瞬間，出現雪花閃爍光影搭配聖火「微光」緩緩升空，視覺效果比起預期有落差，還是很有科技感。

活動散會後，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問吳姓北京市民表示，「一開始看有點錯愕，怎麼沒有出現以前大火，手機鏡頭還刻意拉近到底，才看到一點點光。」另一位陳姓經市民說，「來之前刷資料，張導說點火會有創新，沒想到這次火炬真的很小看不清楚，不影響整體開幕式表演，還是很好看。」

沒有熊熊聖火，張藝謀團隊顛覆點火方式，主要考慮2008年北京奧運，李寧點燃聖火後，一小時耗費5千立方公尺的天然氣。於是和團隊說服國際奧委會後，創下「百年奧運史上沒有過先例」，主要傳遞低碳、環保的綠色奧運理念，也符合大陸提倡節約碳排放概念，和北京冬奧「科技環保」主題理念。

▲北京冬季奧運安檢十分嚴格。 （圖／記者 任以芳攝）

為了採訪開幕式，所有中外媒體提前8小時在指定地點集合，記者也體驗世上最嚴格維安檢疫。現場規定不能帶電腦和大型攝影設備，可以帶手機和行動電源。其他香菸、電子菸、打火機、甚至是暖暖包等有易燃性的危險物品一律沒收，經過三次安檢確認，才能進入開幕會場鳥巢體育館。

冬奧開幕式活動昨準8點舉行，大約10點半結束，相較2008年北京奧運時長4小時，動員1.5萬人演出。《東森新媒體ETtoday》記者在現場觀察發現，觀眾席有人數控制，採取間隔座位。依照官方公佈消息，冬奧開幕參與表演人數大約只有3千人，規模十分簡約。由於，北京昨入夜氣溫是零下6度，考量防疫和觀眾室外感受，冬奧在時長和規模有精準控制，十分合理。