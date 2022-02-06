　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

冬奧開幕「掉隊小鴿子」微博瘋傳　陸網狂留言：灣灣別再迷路了！

記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧4日登場，開幕式表演中的「掉隊小鴿子」環節在微博上引起大量討論，許多大陸網友都認為，掉隊小鴿子被鴿子小姐姐帶回隊伍的一幕，就是在隱喻兩岸關係，告訴台灣「別迷路了，趕快回家吧！」

「掉隊小鴿子」是冬奧表演節目《閃亮的雪花》的其中一個環節，節目中，數百名小朋友手持和平鴿模型的燈籠，圍繞在巨型的雪花周圍跳舞，最後聚集到舞台中央，組合成一個愛心，但過程中卻有一位小鴿子掉隊沒有跟上隊伍，最後被鴿子小姐姐拉著手帶回了隊伍。

▼北京冬奧開幕式表演「掉隊的小鴿子」。（圖／路透社）

▲▼北京冬奧開幕式掉隊的小鴿子。（圖／路透社）

根據陸媒報導，「掉隊小鴿子」的環節是真實發生的，小鴿子的表演者、小學四年級的徐書元表示，「在一次排練時，我確實掉隊了，往舞台中央跑的時候，我應該跑道愛心的小尖尖上，但是場地太大，突然找不到隊伍，沒有跟上，還好有一個小姐姐跑來拉了我一把。」

徐書元掉隊的一幕被導演組發現到了，並對表演方案進行了修改，徐書元也就此成為了「掉隊小鴿子」，她說，「雖然掉隊了，但有小姐姐幫我找到了回家的路，我感到非常溫暖。希望天下所有掉隊的『小鴿子』都能找到回家的路。」

▲▼北京冬奧開幕式掉隊的小鴿子。（圖／路透社）

「掉隊小鴿子」的表演很快在微博上引起了大量討論，許多大陸網友都認為該段表演是在隱喻兩岸關係，「灣灣，聽到了嗎？」「灣灣別迷路了，趕快回家吧！」「不可分鴿，一鴿都不能少！」「位置還正好是東南角，不簡單啊。」

不過，也有一些大陸網友聯想到在大陸非常嚴重的兒童拐賣亂象，「一堆孩子被拐賣還回不了家，真的可憐。」「每天都能看到尋親的消息，拐賣到底多嚴重！」

▲▼北京冬奧開幕式掉隊的小鴿子。（圖／路透社）

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
上車囉！25歲全台最萌女公車司機　現主時出沒這縣市
人妻大掃除找到「20張綠色百鈔」　行家50萬求全收
林志玲遭暗指找代孕！　好友洪曉蕾發聲了
林志玲沉默3天發聲了！連PO哭臉圖　網一看全跪
手機借阿母買冰箱！　購物車「爆塞20台」她險噴43萬
快訊／高雄引水人爆確診！接觸40艘船　陳其邁下午緊急說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

冬奧開幕「掉隊小鴿子」微博瘋傳　陸網狂留言：灣灣別再迷路了！

香港暴增351例確診　陸媒：專家呼籲「全民檢測」

拜登宣布延長太陽能板關稅　陸：扭曲新能源產品貿易秩序

台青組隊PK包餃子　體驗「寫春聯、圍爐」留陸過年不寂寞　

你拿到了嗎？保生大帝廈門跨海送祝福　1.5萬福袋寄送台40座宮廟

汪洋會見洪秀柱　強調「兩岸統一任何勢力阻擋不了」

陸消費者協會：新能源車投訴大幅增加　消費者舉證、維權難

女方家門口塞爆人！他「排隊相親」苦等1hr被打槍：騎機車來被嫌

香港今日新增破紀錄！港媒：確診350例　創2年來單日新高

冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

冬奧開幕「掉隊小鴿子」微博瘋傳　陸網狂留言：灣灣別再迷路了！

香港暴增351例確診　陸媒：專家呼籲「全民檢測」

拜登宣布延長太陽能板關稅　陸：扭曲新能源產品貿易秩序

台青組隊PK包餃子　體驗「寫春聯、圍爐」留陸過年不寂寞　

你拿到了嗎？保生大帝廈門跨海送祝福　1.5萬福袋寄送台40座宮廟

汪洋會見洪秀柱　強調「兩岸統一任何勢力阻擋不了」

陸消費者協會：新能源車投訴大幅增加　消費者舉證、維權難

女方家門口塞爆人！他「排隊相親」苦等1hr被打槍：騎機車來被嫌

香港今日新增破紀錄！港媒：確診350例　創2年來單日新高

冬奧安檢菸也沒收！　「微火代替聖火」觀眾：只有一點光？

高雄計程車2／7起新費率曝「每趟估漲15元」　但開行李廂10元不收

美海豹部隊選拔爆死亡意外　1學員剛撐完「地獄周」就喪命

45歲美女主播陳海茵爆赴美拼二胎！　親認「放棄了」揭求子辛酸

自嘲舞癡跟著節奏動　陳達平：謝謝球迷接受我

上車囉！全台最萌女公車司機　現主時出沒在這縣市

歐美「白色眼線妝」現在正夯！日常妝容加一筆，秒變魅惑感貓系女孩

要上班了好煩！　賴清德傳授4招遠離「收假厭世症」

「奶餵幾分飽」婆媳之爭怎麼解？　小蠻「3不建議」邵翔狂讚：她真的很棒

2022想拚國考！「文昌位」開運祕法5步驟　求職也能用

北京冬奧中國首金出爐！　短道速滑混合接力驚險搶下金牌

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

女方家門口塞爆人！他排隊相親苦等1hr被打槍

13歲男童獨力完成年夜飯！媽媽開心炫耀

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

汪洋會見洪秀柱　

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

陸版N號房再現！戀童網上架3歲女童私密影片

1.5萬平安福袋送往40座宮廟

更多熱門

相關新聞

「微火」代替聖火　觀眾：只拍到一點光

「微火」代替聖火　觀眾：只拍到一點光

2022北京冬奧開幕式昨4日圓滿閉幕，這次維安簡易十分嚴格，所有中外媒體提前8小時集合，《東森新媒體ETtoday》記者經歷嚴格的維安檢疫，才能進入鳥巢，並且不能攜帶電腦只靠手機發稿。記者現場觀察，這次冬奧開幕式十分簡約充滿中國元素，外界最關注大陸導演張藝謀團隊「點燃」聖火環節。果然，一出場驚艷全場，以「微火」代替「熊熊大火」，視覺上十分漂亮，創下奧運史上先例。

冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

中華代表團進場　NHK主播稱台灣

中華代表團進場　NHK主播稱台灣

北京冬奧開幕！黃郁婷爭議中掌旗

北京冬奧開幕！黃郁婷爭議中掌旗

羽生結弦名字旁竟寫「棄權」

羽生結弦名字旁竟寫「棄權」

關鍵字：

冬奧掉隊小鴿子掉隊的小鴿子

讀者迴響

熱門新聞

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

新竹連震12次　專家：恐是大地震前兆

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

爸爸幫女兒顧攤　客人卻瞬間跑光

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面