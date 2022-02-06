冬奧開幕「掉隊小鴿子」微博瘋傳　陸網狂留言：灣灣別再迷路了！

記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧4日登場，開幕式表演中的「掉隊小鴿子」環節在微博上引起大量討論，許多大陸網友都認為，掉隊小鴿子被鴿子小姐姐帶回隊伍的一幕，就是在隱喻兩岸關係，告訴台灣「別迷路了，趕快回家吧！」

「掉隊小鴿子」是冬奧表演節目《閃亮的雪花》的其中一個環節，節目中，數百名小朋友手持和平鴿模型的燈籠，圍繞在巨型的雪花周圍跳舞，最後聚集到舞台中央，組合成一個愛心，但過程中卻有一位小鴿子掉隊沒有跟上隊伍，最後被鴿子小姐姐拉著手帶回了隊伍。

▼北京冬奧開幕式表演「掉隊的小鴿子」。（圖／路透社）



根據陸媒報導，「掉隊小鴿子」的環節是真實發生的，小鴿子的表演者、小學四年級的徐書元表示，「在一次排練時，我確實掉隊了，往舞台中央跑的時候，我應該跑道愛心的小尖尖上，但是場地太大，突然找不到隊伍，沒有跟上，還好有一個小姐姐跑來拉了我一把。」

徐書元掉隊的一幕被導演組發現到了，並對表演方案進行了修改，徐書元也就此成為了「掉隊小鴿子」，她說，「雖然掉隊了，但有小姐姐幫我找到了回家的路，我感到非常溫暖。希望天下所有掉隊的『小鴿子』都能找到回家的路。」

「掉隊小鴿子」的表演很快在微博上引起了大量討論，許多大陸網友都認為該段表演是在隱喻兩岸關係，「灣灣，聽到了嗎？」「灣灣別迷路了，趕快回家吧！」「不可分鴿，一鴿都不能少！」「位置還正好是東南角，不簡單啊。」

不過，也有一些大陸網友聯想到在大陸非常嚴重的兒童拐賣亂象，「一堆孩子被拐賣還回不了家，真的可憐。」「每天都能看到尋親的消息，拐賣到底多嚴重！」