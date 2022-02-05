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冬奧開幕大陸日增本土9例　2個多月來首見個位數

▲▼北京冬奧。（圖／路透）

▲北京冬奧開幕，大陸新增降到個位數。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京冬奧4日開幕當天，大陸本土新冠肺炎確診病例也降至個位數，為近兩個多月來首見。大陸國家衛健委5日通報，4日，新增本土病例9例，包括廣東6例，其中深圳2例、惠州2例、雲浮2例；天津2例，均在河北區；北京1例，在豐台區。

通報顯示，新增無症狀感染者60例，均為境外輸入。截至4日24時，大陸現有確診病例1,571例，其中重症病例6例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2,419人。

此外，廣東省4日新增本土確診病例6例，深圳報告2例，惠州報告2例，雲浮報告2例（其中1例為無症狀感染者轉確診），以上均在納入管控的密接排查中發現。

據《健康時報》報導，近日，杭州、北京、深圳、寧波、內蒙古滿洲里等地疫情中，都出現疑似「物傳人」感染事件。對於新冠病毒是否真能「物傳人」？大陸南方醫科大學公共衛生學院教授趙衛稱，早在2020年10月17日在青島爆發的疫情中，中國疾病預防控制中心就明確從冷鏈運輸的鱈魚外包裝袋上，分離培養出新冠病毒，而且有比較明確的活的新冠病毒感染人的證據。

但趙衛解釋，物品核酸陽性，這不代表物品的表面一定有活的病毒。因為當病毒存在於物體表面，一段時間後就會失去活力，但病毒的核酸依然存在。

趙衛進一步表示，陽性物品的病毒如果要傳染給人，造成人出現臨床症狀，至少需要滿足三個條件；一、要有傳染源，亦即物體表面的病毒一定是活的病毒，而不是病毒的「屍體」；二、要有合適的傳播途徑。病毒必須通過正確的傳播途徑進入人體，對新冠病毒來說就是通過呼吸道進入人體；三、要有易感人群，也就是接觸的人必須沒有免疫力。

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