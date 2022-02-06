國際奧會多名委員挺中反抵制　調查曝光「幕後龐大利益」

▲國際奧會多名委員擁護中國，認為不應該因人權議題對北京進行施壓，如今卻被挖出他們與中國有深厚的利益關係。（圖／路透）

文／中央社北京5日綜合外電報導

近幾週甚至近幾個月以來，可看到國際奧林匹克委員會（IOC）成員不斷捍衛國際奧會對中國人權議題的態度，但深挖這些成員的企業利益，可以發現他們與北京的連結超越體育。

網路報「野獸日報」（Daily Beast）報導，國際奧會副主席柯茲（John Coates）最近曾解釋說，「國際奧會非常重視人權」，但針對新疆對北京施壓，並非國際奧會的「職責範圍」。「我們必須尊重奧運主辦國家的主權。」

對於身兼澳洲奧林匹克委員會（AOC）主席的柯茲而言，在他的個人事業「非常重視人權」是另一回事。

「野獸日報」調查發現，他的公司與中國有很深的商業關係，包括發生維吾爾族少數族群種族滅絕事件的新疆。

柯茲的國際奧會官方檔案沒有披露的是，從2007年起，他擔任澳洲純種馬拍賣公司「殷利殊賽馬拍賣行」（William Inglis & Son Ltd）的董事長。

殷利殊是一家大公司，在雪梨擁有一家5星級酒店，內有咖啡廳、健身房和泳池，還有800個馬廄，可以在此舉辦拍賣會。

報導指出，過去10年來，中國是殷利殊的重要市場，儘管近來比賽受疫情干擾，但這家公司冠名贊助了在中國山西省舉辦的「殷利殊·中澳杯」。公司的中國代表田勁還在受訪時形容，中澳杯「是殷利殊賽馬拍賣行在（澳洲）本土以外所舉辦的最高獎金賽事」。

他還提到了有來自新疆的馬匹參賽。中國消息來源指稱，殷利殊促成了許多馬匹販賣給至少一名新疆重要馬主和繁育者。

新疆省是維吾爾族的家鄉，同時也是中國馬產業重鎮，有企業主在這裡建立馬廄、繁育與訓練基地。

「野獸日報」調查發現，殷利殊賽馬拍賣行在2019年把價值超過350萬美元（約新台幣9700萬元）的馬匹賣給了「神秘的」CHC杰士馬主俱樂部，去年又在一場拍賣會上，再次以100萬美元價錢，販售馬匹給同一家俱樂部。

殷利殊賽馬拍賣行去年拍賣到中國的馬匹，合計價值超過1300萬美元。

殷利殊賽馬拍賣行的發言人拒絕就此置評，柯茲則告訴「野獸日報」，他上面說的話既代表國際奧會，也代表他個人對於中國人權議題的意見。

柯茲表示，他的國際奧會官方檔案記載許多體壇職稱，但沒有他這些年來無數個商業董事職稱。澳洲奧委會的年報則記載了他目前所有董事職稱，包括擔任殷利殊賽馬拍賣行的董事長。他沒有進一步評論。

而柯茲並非國際奧會的101名委員當中唯一反對國際奧會應該就人權議題對北京施壓的人。

國際奧會加拿大委員龐德（Dick Pound）曾堅稱：「（國際奧會）對於政治上的改變無從置喙…而人權議題是政治議題。」他也不保證選手可以在中國境內討論這些議題，而不會面臨任何後果。

他還不切實際地建議說：「如果能夠就此事（新疆議題）展開獨立調查將很有幫助…或許中國會準備考慮這麼做。」

龐德認為一黨獨大的中國可能對維吾爾族議題展開「獨立調查」，這番言論顯然十分天真，掩蓋了他對這個國家其實了解甚深。

龐德擔任顧問的加拿大司特曼律師事務所（Stikeman Elliott LLP）在中國有長期經驗，公司網站還號稱「為許多知名的中國企業提供法律服務」，並列出許多中國國營企業，包括中國石油海洋總公司、中信集團、中投公司等。

「野獸日報」取得龐德於2013年發行的著作，書裡還吹噓這家律師事務所在中國大展業務觸角。

他寫道：「事務所對於中國一直很有興趣，可以追溯到1980年代。當時中國開始向外發展，我們在2005到2006年和前加拿大駐中國大使巴洛赫（Harold Balloch）密切往來，幫助我們更了解中國市場。」

龐德告訴「野獸日報」：「我的事務所以及事務所的亞洲業務，都與我個人如何看待國際奧會的角色及其和中國之間的關係沒有關聯。」

中國當局對於膽敢干涉新疆事務的西方法律專家已經給出一個清楚訊息，在去年制裁了針對新疆種族滅絕案件給予法律建議的英國御用大律師。龐德則表示，對於中國報復這些律師，他一無所知。

和中國有商業關係的國際奧會委員不只如此。英國委員柯伊（Sebastian Coe）去年曾說，國際對北京冬奧的外交杯葛「毫無意義且會帶來傷害」。

英國雜誌「私家偵探」（Private Eye）報導指出，柯伊擔任澳洲礦業公司FMG集團（Fortescue Metals Group）的非執行董事，每年可以拿到超過13萬美元，而這家公司在2020年的數十億美元營收有9成來自中國，更有一家中國國營公司是集團大股東。

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