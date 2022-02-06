深山中鱘龍魚「千戶傳奇農場」　新北首家取得產銷履歷認證

▲鱘龍魚干貝醬。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

消費者對食品安全日趨重視，不論親自下廚或至餐廳用餐，開始重視食材的來源、栽培、生產、包裝及流通等過程。藉由「產銷履歷」標章上追溯號碼，應於三峽深山中的養殖業者《千戶傳奇生態農場》，成新北第一家取得產銷履歷水產品的業者，並以鱘龍魚料理及多樣的水產品，成為深山中的傳奇。

千戶傳奇生態農場老板林典本身是學電子的，由於對於養魚的愛好，民國76年與3個人合夥創業，從養殖鱒魚，到創新引進各類新魚種，並轉型為國內最專業、規模最大的鱘龍魚養殖場，也開發種類繁多的的農漁特產品，將生態、生產、生活三者緊密結合，開創農業以企業化的經營。

▲養生鱘龍湯。

林典表示，當初因為創業過程過於艱辛，合夥人1個1個離開，最後只剩自已單獨打拚，再回想起2015年8月8日的蘇迪勒颱風，造成台灣各地嚴重災情，地處三峽的千戶傳奇也不例外，面對滿目瘡痍的農場，他心灰意冷，好在有一群志工包括公益團體、饕客、好朋友都自動自發前來幫忙，每天超過30人，無怨無悔的協助清理家園，持續了兩個月，令老板十分感動，才有堅持下去的動力。

林典說，由於消費者對於食品安全日趨重視，老板林典也跟上這潮流，在新北市政府漁業處及中央漁業署的輔導下，加上老板對自己的高度要求以及對消費者負責任的態度，2018年通過嚴謹第三方驗證，取得鱘龍魚等水產品的「產銷履歷」，成為新北市第1家通過認證之產銷履歷水產品。

漁業處表示，消費者對食品安全日益重視，已輔導本市23家業者取得產銷履歷，針對未上市水產品110年抽驗123件，今年持續落實抽驗工作，並輔導向漁業署申請補助驗證費用補助，期待能讓每位消費者能食的安心、食的放心、食的健康。

▲鱘龍魚1份套餐。

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