鶯歌心希望農場體驗拔蘿蔔　打造食農樂活教育基地

▲鶯歌心希望農場體驗拔蘿蔔。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

過年後開學前，想帶小朋友出去玩，增進家人感情，卻不知道要去哪裡玩嗎？來鶯歌心希望農場體驗拔蘿蔔，與小朋友一同玩樂增進感情外，還可以讓小朋友更加認識餐桌上的食物喔！

新北市輔導鶯歌區農會開辦「心希望農業示範推廣計畫」，吸引從農人力回流及活化農地再利用，透過租用閒置農地作為有機農業教育實習園區，藉此讓民眾認識有機農業也吸引人力回流從事生產。

▲溫室白蘿蔔。

除了專業技術培訓外，也舉辦「一日農夫體驗」擴大推廣食農教育，近年來更配合四季農時辦理「四季食農」教育活動，春季拔蘿蔔、夏季走玉米迷宮、秋季挖番薯、冬季採番茄，將心希望園區打造成食農教育基地。

校外教學以外，也提供團體預約食農教育活動，讓小朋友開心玩耍，玩樂中學習有機農業知識，家長也能放心。鶯歌區農會理事長黃照旭表示，小朋友近距離參與有機生產及收獲過程，能直接感受農民的辛勞，希望從下一代扎根、親近土地，推廣健康安全新農業。

▲高麗菜。

農業局表示，新北市實施營養午餐供應有機蔬菜計畫，並優先媒合轄內生產者供應，以消費帶動生產，如今有機理念受到民眾肯定。另外也針對通過有機驗證的農友提供各項補助，降低農友生產成本及資金壓力。即日起心希望農場接受學校團體10人以上預約，請洽鶯歌區農會：02-2670-6262分機820-823。

▲學童體驗拔蘿蔔。

▲學童體驗彩繪斗笠。

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