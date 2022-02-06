新北+3居隔陰轉陽！1女桃園圍爐染疫、北市房仲友人母確診

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布，國內新增43例新冠肺炎確診病例，分別是14例本土個案及29例境外移入。本土個案中，有3例來自新北市，為桃園及北市確診之接觸者，早已匡列居家隔離，其中2例為居隔期滿前採檢陽，對社區沒有影響，3例個案皆為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

新北市衛生局說明，該3名個案分別是案19245、案19259以及案19260。案19245是一名10多歲女性，已接種2劑疫苗，為桃園物流確診者案19029的接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親友家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月4日居隔期間出現感冒症狀，經採檢PCR陽性、Ct值24，收治專責病房治療，居住地鶯歌區。

案19259是一名50多歲女性，未接種疫苗，為案18397的母親，因兒子案18397與北市房仲案18375聚餐接觸，1月22日採檢確診，1月23日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值28.48，轉收治專責病房治療，居住地蘆洲區。

案19260是20多歲女性，已接種2劑疫苗，與北市確診者案朋友18521、案18589、案18611聚會，1月24日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值29，轉收治專責病房治療，居住地新店區。