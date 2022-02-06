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視察永和民治攤販集中區防疫措施　侯友宜下令「全面備戰」

▲視察永和民治攤販集中區防疫措施 侯友宜下令「全面備戰」。（圖／新北市市場處提供）

▲視察永和民治攤販集中區防疫措施，侯友宜下令「全面備戰」。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假最後一日，隨著各行各業陸續開市，為確認市場防疫管制，新北市長侯友宜今（6日）前往永和區民治攤販集中區視察防疫管制措施，勉勵攤商及市民朋友一起守住民生第一線。侯友宜下令政府機關要全面備戰、企業也要全面備戰、市場開市就要全面備戰。

侯友宜表示，這2年依靠攤商、市民朋友的努力，成功的防堵疫情擴散，近來新冠肺炎本土疫情復燃，其傳播力不可輕忽，新的一年大家已陸續開市，市府要求各個公民有市場一但開始營業，就應做好防疫配套作為，請大家務必謹慎應對，以防疫為最優先考量，市府也會更嚴格把關。

▲視察永和民治攤販集中區防疫措施 侯友宜下令「全面備戰」。（圖／新北市市場處提供）

民治攤集區理事長陳依蓴表示，自2021年起就一直有配合市府落實防疫管制措施，剛開始管制時，多少會引來民眾及攤商的抱怨，但經過這一年的管理，大家開始習慣相關措施，配合度也越來越高，管理上相較過去有比較容易。

市場處表示，民治攤集區對於市府政策配合度很高，配合瓦磘溝整治計畫，市場處近年不斷輔導營業時會產生油脂之攤商裝設油脂截留器，於2021年10月底，瓦磘溝沿線5座攤販集中區全數完成裝設，民治攤集區是其中最先啟動及裝設完成的減污示範市集。

市場處說，配合這次的防疫政策，市場也在3處主要出入口落實出入口管制、實聯制、手部消毒、佩戴口罩、量體溫等基本防疫措施，呼籲消費者應主動配合，共同防疫。

▲視察永和民治攤販集中區防疫措施 侯友宜下令「全面備戰」。（圖／新北市市場處提供）

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