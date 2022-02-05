▲抓緊年假尾巴！新北農村春遊趣，健身賞景啖美食。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

正值農曆春節期間，最重要的就是和家人享受美好的團聚時刻。今年受疫情影響，大家更注重戶外活動，新北市政府農業局推薦民眾在年節期間探訪新北農再社區，健身又賞景還能大啖美食。此外，為因應新冠肺炎疫情，務必隨時做好防疫措施與衛生習慣，收穫新年開春的好運氣。

新店銀河社區位在市郊山區，有山有水，處處是珍貴的資源，更有完整的自然生態與豐富的人文風情，亦為本市所輔導的農村再生社區。著名的銀河洞於日治時代被發現，已經有多年的歷史，單趟行走越嶺登山步道至銀河瀑布約1.5小時，另外沿著銀河路走約15分鐘可抵達貓空，民眾可沿路在林中漫步，感受煙霧飄緲、仙氣十足的銀河洞越嶺步道。

▲沿著淡蘭古道探訪百年大板根。

走完半日行程後還可前往石碇烏塗社區，特色小吃任你挑，還有在地人推薦的福田居餐廳隱藏版無菜單料理更是饕客的最愛，這裡的招牌菜南瓜米粉、黃金蛋豆腐、白斬醃雞每每讓人流連忘返，社區還有植物染、許家麵線手拉麵線、「小有名氣包之家」手作布包等經典手工藝DIY教學體驗。

農業局長李玟表示，銀河社區、烏塗社區自然景觀豐富，皆表現出北部農村的山清水秀、人文薈萃之處，過年大魚大肉後，走訪農村社區享受被山與美景環抱的自然之旅，還可體驗手縫零錢包等DIY體驗，走春郊遊同時別忘了注意全家大小的健康安全與防疫措施，才能開開心心過好年。

▲銀河洞越嶺步道十分適合健行。

▲手作零錢包體驗。

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