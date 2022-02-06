重案回顧／「播種之狼」誆介紹賭場工作　檳榔西施慘遭性侵凌虐

記者張君豪／台北報導

「播種之狼」顏永泰、盧鵬天2人涉及台灣北部多起性侵害案件，數量之多讓警方乍舌；雖然刑事局2009年順利逮捕兩人起訴逾30起性侵猥褻、搶奪竊盜案件，警界私下坦承：根據辦案經驗法則，2人擄掠女子性侵人數應遠不止於此。顏永泰除了尾隨押走被害人性侵外，也頗通撩妹之道、導致不少婦女陷入情境判斷錯誤，結果慘遭凌辱。

▲2007年起橫行雙北的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天，曾挾持榔西施到汽旅性侵凌虐。（圖／資料畫面）

警界人士回憶：當年遭顏、盧兩人性侵的被害人中，有一名在居住北部的檳榔西施，因兩人犯案前多次前往檳榔攤購物，顏男多次攀談要介紹女西施去賭場工作，女子誤信可以獲更好待遇，答應顏盧兩人去面試，慘遭押往汽旅虐待性侵。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天經常使用貼上失竊車牌的三菱轎車犯案。（圖／記者張君豪翻攝）

檳榔西施當年3月間傍晚在檳榔攤工作，顏男兩人先乘機車到檳榔攤勘查現場，藉著買菸、檳榔消費讓女西施放下心防，「看你在這邊工作很可惜，要介紹老闆給你認識，去賭場上班比在這好賺多了。」

顏男熟稔女性心理，當下並未強迫，離開後數小時盧嫌駕駛裝上失竊車牌的小客車到檳榔攤，女西施見兩人熱心幫忙，下班關店後就上了兩人座車，為避免女子起疑，顏男聲稱剛幫老闆討債，身上有大筆現金要找個安靜地方點鈔，若女子願意幫忙就可獲得1萬元酬勞，並允諾幫她介紹賭場工作。

3人進入房間後，顏男就將房門反鎖並推櫃子堵住，顏、盧2人要檳榔西施褪去身上衣物躺在床上，被害女滿臉驚懼時，顏男又恐嚇「不配合就殺了妳」、「已經有兩個馬子被我賣去大陸，交易一趟只需4小時」，虛張聲勢突顯2人曾販運被害女子。

檳榔西施陷入恐懼後，隨即遭兩人脫衣物，顏嫌出手掌摑被害女臉頰、臀部和背部，盧男則威逼被害女幫忙口交、大玩3P性虐待遊戲，過程中顏男認為被害人叫得不夠大聲，以預購好的紅酒、啤酒強灌被害人希望藉此助興，檳榔西施被灌酒性侵，過程中顏男稍有不滿就出手毆打凌虐，甚至拿枕頭壓住女子口鼻差點窒息，加害過程儼然把女被害人當作兩人洩慾禁臠。

被害人直到2人完事、開車將她載回市區釋放，才有機會報警，向女警泣訴遭2人灌酒性虐逼姦慘況，被害人擔心事後遭顏男尋仇，也擔心男友發現自己遭惡狼性侵，無奈辭職暫避風頭，所幸專案小組2個多月後就逮捕2淫魔。

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