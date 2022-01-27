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社會 社會焦點 保障人權

誆投資賭場榨乾銀髮族退休金　租車行「主業詐騙」吸金8千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊27日宣布破獲在新北施行詐欺犯罪的「永兆車手集團」，逮捕該集團成員6人，警方調查該集團從2021年8月起成立合法租賃車公司當詐騙集團據點，並陸續成立「順發國際娛樂」、「日昇交易所」、「高投國際」等假投資網站誘騙民眾投資吸金，統計該集團成立迄今詐騙吸金逾8千萬元新台幣，目前已有20多名被害人向警方報案。

▲刑事局27日破獲新北市一投資詐騙集團逮捕6人，訊後移送5人遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局27日破獲新北市一投資詐騙集團逮捕6人，訊後移送5人遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊第三隊接獲上述犯罪情資後，會同新北市警海山、蘆洲、金山分局及台北市刑警大隊第四隊共組專案小組，報請新北地檢署射股檢察官指揮偵辦，警方先鎖定租車公司展開調查，發現該租車公司位於蘆洲區五股一代，合法成立後，迄今毫無租賃車交易營利，檢警研判是做來掩護詐騙犯行用的人頭公司。

▲刑事局27日破獲新北市一投資詐騙集團逮捕6人，訊後移送5人遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局27日破獲新北市一投資詐騙集團逮捕6人，起獲265萬元贓款。（圖／記者張君豪攝）

警方發現該集團利用臉書、IG隨機搭訕網友攬客，邀約加入上述假投資網站，並以投資海外賭場生意、股市可賺取暴利，邀約民眾匯款投資，但歹徒拿到錢就失聯，其中一名73歲的退休銀髮族誤判可獲利，投入350萬元退休老本賠光積蓄。

專案小組1月12日持新北院檢核發搜索票、拘票兵分多路前往新北市五股區車行、三重、蘆洲區車手住處搜索，當場逮捕集團鄭姓主嫌（38歲、有毒品前科）及5名詐騙集團成員，其中一名成員經查有天道盟太陽會幫派背景。

▲刑事局27日破獲新北市一投資詐騙集團逮捕6人，訊後移送5人遭收押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局27日破獲新北市一投資詐騙集團逮捕6人，圖為歹徒架設的假投資網站。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，該犯罪集團相當囂張，民眾將現金匯入人頭帳戶後，歹徒憂心贓款遭列管警示戶、無法提領，直接利用網銀匯入車手帳戶方便集團資金調度，但也成為警方鎖定該車手集團鐵證。

警方當場查扣新台幣265萬餘元、筆記型電腦1台、手機11支、存摺14本及公司帳冊1本等證物一批。警方偵訊後將6嫌依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦，包含鄭姓主嫌在內有5人遭檢察官聲押獲准、另名車手裁定10萬元交保候傳。

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