重案回顧／雙人組淫魔手段曝　扮刑警臨檢少女「押公廁性侵」

▲刑事局支援橫行北部的播種之狼連續性侵害案件，順利逮捕涉案的顏、盧兩人。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

2006年起顏永泰、盧鵬天這對惡狼搭檔在北部性侵多名女子，其犯案手法讓被害女子防不勝防，該年6月起，顏男連續兩次冒充便衣刑警深夜在新莊、林口地區騎車盤查夜歸少女，強行登上被害人機車威脅要偵訊法辦被害人，押往公廁及荒郊草叢內性侵；顏男甚至以介紹賭場金主、轉介賭場發牌工作，誘騙檳榔西施跟她到汽旅「找老闆」大玩性虐強暴，手段相當惡劣。

根據刑事局調查，新莊一名少女深夜2點多從住家外出到超商買飲料，當時顏永泰騎機車上前攀談，聲稱自己是「刑警隊幹員」，上前拉住少女手臂盤查，少女認為買東西不違法，顏男卻說少女未成年、深夜未歸可以帶回訊問，接著哄騙少女「我不帶你回警局、但這裡有監視器，我載你到沒有監視器的地方再放你」。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔顏永泰在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／資料畫面）

結果少女遭顏男載到新莊靠近大漢橋、環河路一帶小公園內，他直接把少女押入公廁內脫衣性侵，過程中少女不段反抗，但仍無法阻止，事後顏將少女載到附近路口釋放，少女在家人陪同下向警方報案。

同年9月，另名夜歸女子騎車行經林口區某產業道路時，遭到顏、盧兩人騎車尾隨，兩人聲稱是警察、要女子把駕行照拿出攔檢，因為當地人車較少，被害人表示要看兩人證件後就直接被推到路旁草叢毆打，顏男動手掌摑女被害人開始捂嘴性侵，所幸兩人脫下女子衣褲不久，就有騎士路過發現路旁停放機車、熱心停車查看，兩人倉促穿衣逃離現場；女子傷痕累累從草叢奔出求救，赴醫院驗傷後報警提告。

警方調查發現，性侵惡狼犯案前均會竊取與犯案機車同款車牌、以貼牌方式規避警方追查，加上犯案地點均選擇人車較少路段、也會觀察監視器的死角，顏、盧2人以此手法犯下逾30件性侵、猥褻、搶奪、竊盜案件，逼得警方成立專案小組，並由刑事局介入支援調查，逐一突破顏男精心策畫的犯案斷點，順利逮捕「播種之狼」雙人組。

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