　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／「播種之狼」接走女作業員性侵　如何取得交通路線成謎

記者張君豪／台北報導

2007年起台灣北部出現「播種之狼」顏永泰、盧鵬天，連續性侵不特定婦女、犯案手法都是開車暴力脅持，或誘騙婦女上車載到汽車旅館、荒山偏僻處輪流性侵，兩人橫行雙北新竹等地持續犯案，警方粗估被害人超過30名，簡直就是「陳進興第二」。刑事局偵二大隊介入偵辦後，在2009年6月15日逮捕顏、盧兩人。

播種淫魔肆虐期間，發生一起離奇性侵害案件，有名在北部某知名科技公司工廠女作業員在上班途中，遭臨時換班的交通車司機接走，未料該交通車是淫魔2人組冒充，該名女作業員因此遭押到郊山性侵。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天，2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／資料畫面）

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲顏永泰、盧鵬天犯案時，經常使用冒名購買的二手三菱小客車。（圖／資料畫面）

這起案件發生在2007年12月間，一名家住北部某縣市的該科技大廠女作業員，當天凌晨6時許出門到公司交通車候車地點等候交通車前來，但該公司因搭交通車員工有減少，有時會以租賃自小客車司機前來搭載，女作業員不以為意，看到交通車抵達時車上有兩人，誤認前座是公司新聘司機、同事，看到車來不疑有他直接上車。

女作業員上車後，未料車子越開越遠，行車路線根本不是熟悉的上班路線，她驚覺有異後詢問司機「你是不是開錯路了？」這名司機就是顏永泰，顏男把車停到路邊草叢後就下車，打開後座對女工上下其手、脫衣性侵。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局當時針對淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團發布查緝專刊。（圖／資料畫面）

過程中女工極力掙扎反抗，顏嫌當場嗆聲「再吵就把你殺掉」、「還是你想被賣到國外回不了家」，由於被害女子情緒激動，顏男甚至動手用手肘朝女子臉頰猛敲，被害女心生畏懼不敢反抗，只能任顏嫌擺佈性侵，過程中盧男則在車內幫忙壓住女子。

顏嫌完事後盧男也想接手性侵被害人，但顏男見女工外貌清秀，竟問「要不要當我女朋友」，被害人機警答應，顏男制止盧男性侵，「她是我女友了」；但顏男施暴過程造成女工臉頰、身上多處傷痕，顏、盧兩人擔心犯行遭蒐證，女工的手機也被扣走。被害人遭擄性侵過程持續約1小時，顏嫌事後將她丟在距離工廠約20公里的某間汽旅外後逃逸。

顏嫌性侵過程極其高調，向被害人嗆聲「我犯案30多件了，記住我特徵沒關係、不差你這件」，甚至釋放女工時還提醒對方「可以記下我的車號，反正車都是偷來的，你報警也查不到」，女工獲釋後趕緊打電話向家人求助報警，警方在被害女工指甲、下體採到顏嫌的皮膚細胞和精液DNA、日後成為顏、盧兩人涉案定罪關鍵。

但這起案件最離奇的是，播種之狼2人組居然能掌握該科技廠交通車路線，並冒名頂替、導致女作業員遭擄走性侵，專案小組當時有針對公司內部、及配合租車公司員工進行調查，釐清是否有「內神通外鬼」情事，但並無證據揪出內鬼。

【其他新聞】

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹　保險公司成冤大頭

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝　生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬

►涉助產婦詐保3000萬　禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長

 

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
快訊／網傳別去「物流群聚」超商！　陳時中回應了
女星挺巨胸吃壽司！　遭嗆「回去吃烤蜘蛛」怒了
第三劑瘋搶莫德納「BNT預約率僅3成」　陳時中喊話了
台灣女足7人確診！　陳時中曝最新病況
快訊／男摔進家門前古井！　墜5米深當場亡
北市喊2月底微解封！　陳時中揭關鍵時間點
快訊／高雄3旅館爆群聚！　2家清空「召回198人採檢」
快訊／高雄+10！港口增9例「3人為新案」　幼兒園家長確診
日翊群聚+4！同事、家人中鏢　陳時中：對社區有影響
快訊／桃園+30！　亞旭增25人「期滿採檢轉陽」
快訊／境外增32例「美國返台有8人」！　落地確診13例
快訊／本土爆增40例！　32例境外移入
LIVE／高雄再爆防疫旅館清空！　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男摔進家門前古井！墜5米深當場亡　疑小便不慎掉入

重案回顧／「播種之狼」接走女作業員性侵　如何取得交通路線成謎

母子密室雙屍／殘殺網咖老闆娘、幼子辱屍　法官判死：眾人皆曰可殺

快訊／基隆外木山2巨石崩落...1車驚險閃過　湖海路雙向封閉

爬庫哈諾辛山失足摔3米邊坡　搜救隊費6小時將他揹下送醫

幫古物找新生命！葉家宏借百萬裝潢新店　差點和父母翻臉

疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

高雄菜刀男衝彩券行搶劫！大喊：中樂透要領獎金　超慘下場曝光

重案回顧／高雄逆子217刀弒母！查完「廢死聯盟」Call媒體：我殺人

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

苗栗男摔進家門前古井！墜5米深當場亡　疑小便不慎掉入

重案回顧／「播種之狼」接走女作業員性侵　如何取得交通路線成謎

母子密室雙屍／殘殺網咖老闆娘、幼子辱屍　法官判死：眾人皆曰可殺

快訊／基隆外木山2巨石崩落...1車驚險閃過　湖海路雙向封閉

爬庫哈諾辛山失足摔3米邊坡　搜救隊費6小時將他揹下送醫

幫古物找新生命！葉家宏借百萬裝潢新店　差點和父母翻臉

疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

高雄菜刀男衝彩券行搶劫！大喊：中樂透要領獎金　超慘下場曝光

重案回顧／高雄逆子217刀弒母！查完「廢死聯盟」Call媒體：我殺人

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

iPhone SE 3支援5G成最實惠蘋果手機　分析師預期「將吸10億安卓用戶」

楊紫化妝師空空賞全公開　大師級明星妝容靠7單品搞定

網傳別去「物流群聚」超商！　陳時中：在台灣問題很小

看房突遇疫情！買房女慘被「原地關14天」　解隔離獲新房笑歪

謝志堅的60／40理論說　海運不是景氣循環股　獲利最大關鍵在供需

有行無市？房價突破2字頭　房產達人：還高雄一個公道

第三劑瘋搶莫德納「BNT預約率僅3成」　陳時中：都是同種族有就打

上百街友凍死路邊！印度德里近10年最冷　他「抱屍取暖」撐過1夜

她開車突遇「蚱蜢大軍」襲擊像槍響　網嚇壞：以為是防彈車

水仙宮市場遮雨棚驚見「虎財神下凡」　肥Q身材路人圍觀搶接

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

泰安泡野溪溫泉「失蹤女遺體尋獲」

即／汐止驚現柏油路冒泡泡奇景

18歲男「開賓士碰撞機車」！騎士重傷慘死

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

疫情難飛！空姐轉職做「這行」月收破6位數　

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！

更多熱門

相關新聞

硬上女網友產子　「播種之狼」：我要監護權

硬上女網友產子　「播種之狼」：我要監護權

從2007年起橫行北台灣的淫魔2人組顏永泰、盧鵬天先後在台北、新北等地犯下8件性侵猥褻案件，以及多達26件的竊盜、搶奪、妨害自由等刑案，顏男更曾多次在性侵被害人時囂張嗆聲「我已強了30幾個、不差你報案啦！」令人髮指的是，刑事局會同樹林警分局在2009年6月15日行動逮捕顏、盧性侵2人組。當時警方掌握最少7名女子被害，結果新聞曝光後，一名住在花蓮的女子循線北上報案求助，聲稱慘遭顏嫌「約會強暴」產子，讓當時婦女聞之變色的淫魔性侵案出現案外案！

退休男被誆欠1萬2電話費　1600萬全給詐團過年

退休男被誆欠1萬2電話費　1600萬全給詐團過年

租車行當掩護　詐團誆投資吸金8千萬

租車行當掩護　詐團誆投資吸金8千萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯加盟　北市3機房被抄

竹聯幫明仁會開放詐騙犯加盟　北市3機房被抄

退休董娘遭詐1200萬　首腦8萬交保了

退休董娘遭詐1200萬　首腦8萬交保了

關鍵字：

刑事局偵二大隊播種之狼性侵2人組

讀者迴響

熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

最想住台北哪一區？

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

小姑回娘家只包200元　4舉動氣炸大嫂

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

更多

最夯影音

更多
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面