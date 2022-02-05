重案回顧／「播種之狼」接走女作業員性侵　如何取得交通路線成謎

記者張君豪／台北報導

2007年起台灣北部出現「播種之狼」顏永泰、盧鵬天，連續性侵不特定婦女、犯案手法都是開車暴力脅持，或誘騙婦女上車載到汽車旅館、荒山偏僻處輪流性侵，兩人橫行雙北新竹等地持續犯案，警方粗估被害人超過30名，簡直就是「陳進興第二」。刑事局偵二大隊介入偵辦後，在2009年6月15日逮捕顏、盧兩人。



播種淫魔肆虐期間，發生一起離奇性侵害案件，有名在北部某知名科技公司工廠女作業員在上班途中，遭臨時換班的交通車司機接走，未料該交通車是淫魔2人組冒充，該名女作業員因此遭押到郊山性侵。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天，2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／資料畫面）

▲顏永泰、盧鵬天犯案時，經常使用冒名購買的二手三菱小客車。（圖／資料畫面）

這起案件發生在2007年12月間，一名家住北部某縣市的該科技大廠女作業員，當天凌晨6時許出門到公司交通車候車地點等候交通車前來，但該公司因搭交通車員工有減少，有時會以租賃自小客車司機前來搭載，女作業員不以為意，看到交通車抵達時車上有兩人，誤認前座是公司新聘司機、同事，看到車來不疑有他直接上車。

女作業員上車後，未料車子越開越遠，行車路線根本不是熟悉的上班路線，她驚覺有異後詢問司機「你是不是開錯路了？」這名司機就是顏永泰，顏男把車停到路邊草叢後就下車，打開後座對女工上下其手、脫衣性侵。

▲刑事局當時針對淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團發布查緝專刊。（圖／資料畫面）

過程中女工極力掙扎反抗，顏嫌當場嗆聲「再吵就把你殺掉」、「還是你想被賣到國外回不了家」，由於被害女子情緒激動，顏男甚至動手用手肘朝女子臉頰猛敲，被害女心生畏懼不敢反抗，只能任顏嫌擺佈性侵，過程中盧男則在車內幫忙壓住女子。

顏嫌完事後盧男也想接手性侵被害人，但顏男見女工外貌清秀，竟問「要不要當我女朋友」，被害人機警答應，顏男制止盧男性侵，「她是我女友了」；但顏男施暴過程造成女工臉頰、身上多處傷痕，顏、盧兩人擔心犯行遭蒐證，女工的手機也被扣走。被害人遭擄性侵過程持續約1小時，顏嫌事後將她丟在距離工廠約20公里的某間汽旅外後逃逸。

顏嫌性侵過程極其高調，向被害人嗆聲「我犯案30多件了，記住我特徵沒關係、不差你這件」，甚至釋放女工時還提醒對方「可以記下我的車號，反正車都是偷來的，你報警也查不到」，女工獲釋後趕緊打電話向家人求助報警，警方在被害女工指甲、下體採到顏嫌的皮膚細胞和精液DNA、日後成為顏、盧兩人涉案定罪關鍵。

但這起案件最離奇的是，播種之狼2人組居然能掌握該科技廠交通車路線，並冒名頂替、導致女作業員遭擄走性侵，專案小組當時有針對公司內部、及配合租車公司員工進行調查，釐清是否有「內神通外鬼」情事，但並無證據揪出內鬼。

【其他新聞】

►獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹 保險公司成冤大頭

►獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝 生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬



►涉助產婦詐保3000萬 禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

►快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長