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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／硬上女網友產子　「播種之狼」無恥嗆：我要監護權

記者張君豪／台北報導

從2007年起橫行北台灣的淫魔2人組顏永泰、盧鵬天先後在台北、新北等地犯下8件性侵猥褻案件，以及多達26件的竊盜、搶奪、妨害自由等刑案，顏男更曾多次在性侵被害人時囂張嗆聲「我已強了30幾個、不差你報案啦！」令人髮指的是，刑事局會同樹林警分局在2009年6月15日行動逮捕顏、盧性侵2人組。當時警方掌握最少7名女子被害，結果新聞曝光後，一名住在花蓮的女子循線北上報案求助，聲稱慘遭顏嫌「約會強暴」產子，讓當時婦女聞之變色的淫魔性侵案出現案外案！

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組主嫌顏永泰，2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊當年會同新北市樹林警分局深入追查，在2009年6月15日兵分多路，在台北大安區、新北土城區逮捕盧、顏兩人，清查發現雙北市及北部地區共有7名婦女遭到2人以假扮刑警攔檢、租車公司圍事、公司交通車司機等方式性侵。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團犯下多起性侵、搶奪、竊盜案件造成社會動盪，刑事局當時發布查緝專刊追捕。（圖／記者張君豪翻攝）

結果破案後兩天，家住東部一名年約23歲的年輕女子因看到電視新聞報導：警方逮捕「播種之狼淫魔2人組」，其中顏嫌喜歡不戴套性侵年輕女子，落網還辯稱因喜歡小孩子才會希望女性幫他生小孩，女子看到新聞，驚覺自己遭遇與新聞報導雷同，該女2008年5月間曾赴台北見男網友「林泰利」，卻遭對方尾隨回到旅館控制行動。

原來雙方透過網路遊戲「勁舞團」認識，但顏男給對方假名、早已預謀犯案，跟女網友約會不但慫恿女子幫忙辦貸款買車當劫財劫色犯罪交通工具，遭女方拒絕後還直接尾隨女子，闖入她在台北松山火車站旁訂房商旅後、強脫被害人女子衣褲性侵多達兩次，事後女方擔心遭性侵醜事曝光、不敢向家人透露，事後發現自己遭逼姦懷孕，被害女要求顏男支付墮胎費用遭拒、無奈產下一名男嬰。

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團在2009年遭刑事局偵二大隊逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2007年起橫行雙北市的淫魔雙人組顏永泰、盧鵬天犯罪集團等人犯下多起性侵害案件，圖為當年他押女被害人進入鐵畫面（圖／資料畫面）

可惡的是，顏嫌不但一晚兩次性侵，事後還跟被害女子商借2萬5千元，強調「會讓你連本帶利賺回來」，騙走錢後人間蒸發，加上留給女網友門號都是王八卡申辦，讓被害女子身心無比煎熬。

讓警方乍舌的是，顏男在落網前幾天，似乎想起當年逼姦女網友產下一名親兒，他不但拒絕被害人哀求支付墮胎費用、被害女懷孕生產過程也未曾聞問，但落網前夕顏男居然異想天開、打電話給女網友，厚顏無恥要求被害女讓出小孩監護權，「我才是他親爹、我喜歡小孩子」，逼得女網友看到顏嫌落網新聞後，出面控訴遭控制行動、逼姦產子，顏男也因此又被追訴一條妨害性自主罪名。

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