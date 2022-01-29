退休男被誆欠1萬2電話費又涉刑案　1600萬老本慘變詐團大紅包

▲1名男子慘被假檢警詐騙，1600萬老本全部被盜領一空。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，在中部1名7旬男子，在退休後靠著退休金過日子，但卻遭到詐騙集團假冒檢警，謊稱男子涉及毒品、洗錢罪嫌，要將錢交給檢察官監管後轉證人，最後男子交付4次現金，第5次更直接將提款卡存款簿提走，男子才發現1千6百萬老本全被提領一空。

警方調查，年約7旬的鍾姓男子，日前接獲電信公司來電積欠1萬2千元的電信費，事後又轉給165反詐騙的張警官，警官聲稱「個資被盜用，涉及刑事案件」，又接獲檢察官表示，男子涉及毒品、洗錢罪嫌。

該名檢察官向警方表示，要將所有的錢交付監管，就可以從嫌疑人轉為證人，4度派出2名「專員」前往收款，最後第5次，直接要求鍾姓男子將存簿以及提款卡交給「專員」，最後1600萬元提領一空。

另外還有1名南部的林姓男子，也是被以同樣的手法，聲稱林姓男子遭到第3方單位監控，還要每天定點回報以保障安全，再接獲檢察官表示「帳戶有問題」，要林提供金融卡以及密碼，最後陸續被盜領60萬元。

警方表示，詐騙集團假冒公務員話術詐騙有3個階段，首先，假冒公務部門、電信公司等單位，聲稱被害人身份被冒用或積欠電話費，其次，再轉給假警察表示當事人涉及詐騙等刑事案件。

再者，轉接檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取資金控款」、「監管帳戶」。最後在出示假地檢署監管科、公正帳戶等傳票要求對方提供提款卡、密碼監管。

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