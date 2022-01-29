　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休男被誆欠1萬2電話費又涉刑案　1600萬老本慘變詐團大紅包

▲▼1名男子慘被假檢警詐騙，1600萬老本全部被盜領一空。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲1名男子慘被假檢警詐騙，1600萬老本全部被盜領一空。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，在中部1名7旬男子，在退休後靠著退休金過日子，但卻遭到詐騙集團假冒檢警，謊稱男子涉及毒品、洗錢罪嫌，要將錢交給檢察官監管後轉證人，最後男子交付4次現金，第5次更直接將提款卡存款簿提走，男子才發現1千6百萬老本全被提領一空。

警方調查，年約7旬的鍾姓男子，日前接獲電信公司來電積欠1萬2千元的電信費，事後又轉給165反詐騙的張警官，警官聲稱「個資被盜用，涉及刑事案件」，又接獲檢察官表示，男子涉及毒品、洗錢罪嫌。

該名檢察官向警方表示，要將所有的錢交付監管，就可以從嫌疑人轉為證人，4度派出2名「專員」前往收款，最後第5次，直接要求鍾姓男子將存簿以及提款卡交給「專員」，最後1600萬元提領一空。

另外還有1名南部的林姓男子，也是被以同樣的手法，聲稱林姓男子遭到第3方單位監控，還要每天定點回報以保障安全，再接獲檢察官表示「帳戶有問題」，要林提供金融卡以及密碼，最後陸續被盜領60萬元。

警方表示，詐騙集團假冒公務員話術詐騙有3個階段，首先，假冒公務部門、電信公司等單位，聲稱被害人身份被冒用或積欠電話費，其次，再轉給假警察表示當事人涉及詐騙等刑事案件。

再者，轉接檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取資金控款」、「監管帳戶」。最後在出示假地檢署監管科、公正帳戶等傳票要求對方提供提款卡、密碼監管。

快訊／男扮女「框鴨哥出場」　狂歡後沒錢付...慘被押山區凌虐

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
隱藏「台版好市多」600坪大賣場直擊　零食飲料價超狂
區間測速上路！　新北「3路段」抓到120↑違規
花780抽到房子！　他選拿現金「百萬大紅包」入袋
圖輯／Sandy「11張高清婚紗」曝光！　老公帥臉放送
信義女確診Ct值16　感染源不明！北市急發400封細胞簡訊
Sandy婚禮「紅包價碼曝光」！　他揭驚人數字：人生最大包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

見停車格「雙黃線迴轉」！害2機車追撞送醫　衰騎士酒測值0.42

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

斷牙又腦震盪！騎士控違停害撞求償313萬　法官要他自負6成責任

退休男被誆欠1萬2電話費又涉刑案　1600萬老本慘變詐團大紅包

區間測速重新上路！新北市這3路段5天「累計120up違規」

恐怖女婿突闖家門「持西瓜刀恐嚇」！他嚇傻報警　結局曝光

奶爸忙打掃一轉眼女兒不見了　3歲女童溜出門站街頭嚇哭

整復師指插母女肛門矯脊椎　女兒痛爆怒告性侵！他沒醫師執照慘了

三寶上路「不打方向燈」！檢舉魔人跟車2分鐘　讓他收5罰單

換新鈔過年竟是偽鈔！他喊冤「被坑了」：6年前客戶給的貨款

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

見停車格「雙黃線迴轉」！害2機車追撞送醫　衰騎士酒測值0.42

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

斷牙又腦震盪！騎士控違停害撞求償313萬　法官要他自負6成責任

退休男被誆欠1萬2電話費又涉刑案　1600萬老本慘變詐團大紅包

區間測速重新上路！新北市這3路段5天「累計120up違規」

恐怖女婿突闖家門「持西瓜刀恐嚇」！他嚇傻報警　結局曝光

奶爸忙打掃一轉眼女兒不見了　3歲女童溜出門站街頭嚇哭

整復師指插母女肛門矯脊椎　女兒痛爆怒告性侵！他沒醫師執照慘了

三寶上路「不打方向燈」！檢舉魔人跟車2分鐘　讓他收5罰單

換新鈔過年竟是偽鈔！他喊冤「被坑了」：6年前客戶給的貨款

賴清德出訪搶2024先機？　侯友宜：做好自己角色最重要

3色漸層森林！六甲落羽松季開幕　附近還有多種花海景觀

別忘記加30元！北市計程車春節加成15天　照表再另收費

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三「停收3天」

見停車格「雙黃線迴轉」！害2機車追撞送醫　衰騎士酒測值0.42

俄羅斯調派「血漿」到烏克蘭邊境！　美官員：發動戰事的重要指標

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

燒酒蝦火焰秀太帥！高雄澎派系火鍋　必吃「石頭」煮剝皮辣椒雞鍋

SpeXial「9年捧紅12天菜」⋯成員單飛近況曝光！　攻占主持、戲劇圈

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

社會熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

獨／基隆女第3劑打莫德納　3天後心臟爆血亡

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

快訊／國1楠梓段10車撞一團！南下全線封閉

林秉樞看守所過年沒菜錢　怨爸「怎麼這麼摳」

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

旗山民宅火燒！竟是屋主自己放火

又現三寶一路逆向！2車嚇壞急保命

他臟器外露魂斷台9線　撞死人惡駕駛抓到了

男大生轉頭聊天伸手找門把…下秒扭轉女同學胸部

新莊凌晨工廠大火　消防員搶救中

中油最貪執行長再搜出黑錢　創現場查扣最高紀錄

捲歸仁雙屍案冤獄18年！謝志宏獲判3417萬刑事補償

更多熱門

相關新聞

租車行當掩護　詐團誆投資吸金8千萬

租車行當掩護　詐團誆投資吸金8千萬

刑事局偵七大隊27日宣布破獲在新北施行詐欺犯罪的「永兆車手集團」，逮捕該集團成員6人，警方調查該集團從2021年8月起成立合法租賃車公司當詐騙集團據點，並陸續成立「順發國際娛樂」、「日昇交易所」、「高投國際」等假投資網站誘騙民眾投資吸金，統計該集團成立迄今詐騙吸金逾8千萬元新台幣，目前已有20多名被害人向警方報案。

竹聯幫明仁會開放詐騙犯加盟　北市3機房被抄

竹聯幫明仁會開放詐騙犯加盟　北市3機房被抄

退休董娘遭詐1200萬　首腦8萬交保了

退休董娘遭詐1200萬　首腦8萬交保了

假檢警險詐婦40萬　警真面交逮2車手

假檢警險詐婦40萬　警真面交逮2車手

關鍵字：

退休假檢警刑事局

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面