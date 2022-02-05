她遭「3男輪流洩慾」後遊街　女鄉民搶看還動手！拉扯巴頭全場歡呼

कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया, उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहना पूरे इलाक़े में मुँह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ। सब अपराधी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। pic.twitter.com/4ExXufDaO3 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 27, 2022

記者吳美依／編譯

印度德里發生一起駭人事件，20歲人妻遭3名男子性侵後，剃光頭髮、塗黑臉部，拉到外頭遊街示眾。未料，村民們得知此事，竟紛紛湧上圍觀，一些人憤怒追打受害者，另一些人歡呼鼓掌，最令人訝異的是，擠到最前面的民眾，大多都是女性。

CNN報導，本案發生在1月26日，受害者的18歲妹妹亞蒂（Aarti，化名）表示，姊姊遭性侵後，還承受可怕的公開羞辱，不僅脖子掛上一串「拖鞋花圈」，還遭民眾無情推擠、棍打及辱罵，至少持續1個半小時，「我不敢相信，附近沒有人站出來說話，或者試圖幫忙。他們只是在那邊歡呼。」

據悉，村裡一名少年向人妻告白示愛，去年11月遭拒絕後憤而自殺，其親友卻將此事怪罪在人妻身上。亞蒂表示，性侵案發生前，全家飽受嫌犯騷擾長達數周，少年親友「全都怪罪我姊姊，但她什麼也沒有做。」

▲受害者遭遊街羞辱，村民竟圍觀動粗，而且大部分都是女性。（圖／翻攝推特@SwatiJaiHind）



德里婦女委員會主席馬里瓦爾（Swati Maliwal）轉述受害者說法指出，「她被3名男子性侵，而且房間裡還有其他女性……起鬨要求男人對她更粗暴一點。」她談到遊街影片時表示，「這真的讓人非常憤怒又難過，竟有女人能做出這樣的事情。」

印度性別暴力問題猖獗，2018年被湯森．路透基金會（Thomson Reuters Foundation）評為「世上對女性最危險的地方」。印度國家犯罪紀錄局數據指出，與2013年相比，2020年針對女性的犯罪案件數量上升20%，2019年登記超過3.2萬起性侵案；另據內政部數據，該國2018年平均每15分鐘接獲一起性侵案通報。但是，許多受害者因害怕或感覺受辱而不敢說出真相，因此實際數字應該更高。

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