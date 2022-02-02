「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作心臟功能剩20%

▲印度「捕蛇教父」蘇雷什（Vava Suresh）。（圖／翻攝自Facebook／Vava Suresh）



記者張方瑀／綜合報導

印度「捕蛇教父」蘇雷什（Vava Suresh）日前試圖抓捕一隻長達約3公尺的眼鏡王蛇時，不慎被咬傷大腿，恐怖的一幕全被旁邊圍觀的群眾拍了下來。目前蘇雷什仍在醫院搶救，心臟功能一度僅剩下20％，雖然處於昏迷狀態，但現在已能夠自主呼吸。

Vava Suresh is bitten by Cobra, he is hospitalized & in critical situation. He is widely being consider as the brother and friend for every Trivandrum residents. please pray for him to come back in action likewise he survived in the past@ShashiTharoor @WeAreTrivandrum @navjotk28 pic.twitter.com/VdlYf1jlBd — (@VishakhCherian) January 31, 2022

根據《每日郵報》報導，現年48歲的蘇雷什在印度喀拉拉邦相當知名，他在過去20年裡，曾救援數千條蛇，雖然同樣被咬過數百次，但絕對沒有這次嚴重。蘇雷什上周接到某戶人家請託，希望能到家中幫忙捕捉一條眼鏡蛇，不過當時蘇雷什才剛從另一條蛇的咬傷中恢復，所以就表示若1月31日蛇還在原處，他就過去幫忙。

結果他31日抵達現場後，發現這條身長約3公尺的蛇還在牛棚裡，所以就熟練地抓起蛇尾要將牠放入袋中。從目擊者拍攝的影片可以看到，蘇雷什試圖要將蛇放入袋中，但這條眼鏡蛇也持續發動攻擊，結果最後一口咬在蘇雷什的大腿上。

蘇雷什被緊急送往一間私立醫學院搶救，當時他的心臟功能僅剩20％，所以就立刻轉院治療，目前雖然還在加護病房昏迷，但已經恢復自主呼吸。醫護人員表示，現在還不確定蘇雷什何時會康復。

眼鏡王蛇擁有所有蛇類中最大的毒腺，能夠在咬下的瞬間注入大量毒液，這種毒液會攻擊神經和大腦，使控制呼吸和心臟的肌肉癱瘓，最快可能在30分鐘內造成心臟驟停或窒息，而大量的毒液也足以殺死20個成人或一頭大象。