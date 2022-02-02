　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作心臟功能剩20%

▲▼印度「捕蛇教父」蘇雷什（Vava Suresh）。（圖／翻攝自Facebook／Vava Suresh）

▲印度「捕蛇教父」蘇雷什（Vava Suresh）。（圖／翻攝自Facebook／Vava Suresh）

記者張方瑀／綜合報導

印度「捕蛇教父」蘇雷什（Vava Suresh）日前試圖抓捕一隻長達約3公尺的眼鏡王蛇時，不慎被咬傷大腿，恐怖的一幕全被旁邊圍觀的群眾拍了下來。目前蘇雷什仍在醫院搶救，心臟功能一度僅剩下20％，雖然處於昏迷狀態，但現在已能夠自主呼吸。

根據《每日郵報》報導，現年48歲的蘇雷什在印度喀拉拉邦相當知名，他在過去20年裡，曾救援數千條蛇，雖然同樣被咬過數百次，但絕對沒有這次嚴重。蘇雷什上周接到某戶人家請託，希望能到家中幫忙捕捉一條眼鏡蛇，不過當時蘇雷什才剛從另一條蛇的咬傷中恢復，所以就表示若1月31日蛇還在原處，他就過去幫忙。

結果他31日抵達現場後，發現這條身長約3公尺的蛇還在牛棚裡，所以就熟練地抓起蛇尾要將牠放入袋中。從目擊者拍攝的影片可以看到，蘇雷什試圖要將蛇放入袋中，但這條眼鏡蛇也持續發動攻擊，結果最後一口咬在蘇雷什的大腿上。

蘇雷什被緊急送往一間私立醫學院搶救，當時他的心臟功能僅剩20％，所以就立刻轉院治療，目前雖然還在加護病房昏迷，但已經恢復自主呼吸。醫護人員表示，現在還不確定蘇雷什何時會康復。

眼鏡王蛇擁有所有蛇類中最大的毒腺，能夠在咬下的瞬間注入大量毒液，這種毒液會攻擊神經和大腦，使控制呼吸和心臟的肌肉癱瘓，最快可能在30分鐘內造成心臟驟停或窒息，而大量的毒液也足以殺死20個成人或一頭大象。

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
一元紅包藏危機！2歲男童喊痛　急診X光「食道有硬幣」
買主找到了！　「露營界勞斯萊斯」現身石門水庫
初一遇死神！台中女坐男友機車遭撞飛　雙雙喪命
正妹銀行員棄鐵飯碗！　轉戰汽車業務收入曝光
河內慘案！中國男足66年來首輸越南　無緣卡達世界盃
「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓新冠單日確診首破「2萬大關」！政府決定轉換防疫體制

北韓單月7度試射飛彈　美籲聯合國安理會緊急開會

Omicron高峰根本還沒到！WHO憂各國「盲目解禁」：宣布勝利還太早

金正恩最新「賀歲片」曝！騎馬英姿成大內宣教材　疑發豬糧餵人民

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作心臟功能剩20%

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優　下海拍片險遭親爸暗殺

美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

南韓新冠單日確診首破「2萬大關」！政府決定轉換防疫體制

北韓單月7度試射飛彈　美籲聯合國安理會緊急開會

Omicron高峰根本還沒到！WHO憂各國「盲目解禁」：宣布勝利還太早

金正恩最新「賀歲片」曝！騎馬英姿成大內宣教材　疑發豬糧餵人民

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬！攻擊影片曝　毒性發作心臟功能剩20%

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優　下海拍片險遭親爸暗殺

美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

南韓新冠單日確診首破「2萬大關」！政府決定轉換防疫體制

4個月後結婚！百萬年薪男「逃台北」想買台中房　網點1關鍵

大戰性慾強男友8hrs「發生悲劇慘案」！他繼續硬來：不要就是要　網傻眼

刮刮樂怎挑容易中大獎？百萬得主曝「撇步」：撿別人挑剩的

過年守歲6愛睏汪倒一排睡翻　網見「右上亮點」歪樓：怎有小獅子

高雄男「魚刺穿喉」找不到險送命　醫師曝急救關鍵：別喝醋

NBA年度迷因！「獨眼」詹皇竟更強　看到3個框還進致勝球

有豪宅不住！賓士貓老愛睡「破爛垃圾屋」　折手手趴好讓媽心碎了（訪）

抱股安心過年！台驊董座：貨櫃三雄將航向偉大航道

一元紅包藏危機！2歲男童指胸哭喊：痛痛　急診X光「食道有硬幣」

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

國際熱門新聞

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優險遭父暗殺

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

電玩奪命！網紅才剛po片遭男友勒斃

北韓史上最艱困紀錄片　看金正恩下樓梯

男友劈腿閨蜜！胖妹狂減30公斤變女神

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

空姐失蹤！遭尪丟碎木機絞屍滅跡

男友拍照太醜！她氣到請他喝「在地冰咖啡」

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬影片曝

大腦貪婪揭密！　太貪心「2腦區」可能出問題

他殺19歲妻　浴缸「裝滿鹽酸」溶屍

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

更多熱門

相關新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

印度一名35歲男子日前在東北部的阿薩姆邦玩滑翔傘，起飛後瞬間從將近91公尺的高空中墜落，眾人找到他時整個人已躺在血泊中，儘管緊急送醫但仍傷重不治。

女童「披肩捲進車輪」斷頸慘死

女童「披肩捲進車輪」斷頸慘死

闖屋劫財遭反抗！冷血匪利鋸割斷女主人喉嚨

闖屋劫財遭反抗！冷血匪利鋸割斷女主人喉嚨

阿伯抓逾200條眼鏡蛇　結果被判刑

阿伯抓逾200條眼鏡蛇　結果被判刑

全球最久！印度學校因疫情關閉近2年

全球最久！印度學校因疫情關閉近2年

關鍵字：

眼鏡蛇眼鏡王蛇印度

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

最易「單身上癮」星座Top 3

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

社區新警衛爆萌　坐門口怒瞪外人

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面