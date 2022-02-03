26歲單親媽遭前夫硬上！性侵後用石頭棍子打死　冷血拖到公園棄屍

▲26歲的單親媽媽博奎斯疑似被前夫性侵殺死後棄屍公園。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

南美國家哥倫比亞最近發生了一起單親媽媽被性侵後，慘被打死棄屍在公園的案件，引發社會關注。26歲的女死者疑似被前夫用石頭和棍子打死後，被拖到公園棄屍。警方表示，死者生前有被性侵的痕跡。

據《每日星報》報導，哥倫比亞警方1月30日早上6點40分在西部城市布加（Buga）的Biosaludable公園內，發現了一具被嚴重肢解的女屍，經查後確認女屍的身份為26歲的單親媽媽博奎斯（Kelly Johana Tamayo Bórquez）。

當地媒體稱，她的屍體被找到時，全身的衣服已被剝光，身上佈滿被棍棒和石頭打傷的痕跡，面部也被破壞得幾乎無法辨認。警方發現，博奎斯生前有被性侵的痕跡，並將嫌犯鎖定為博奎斯的前夫。

博奎斯的姑姑亞歷山德拉（Alexandra Bohorquez）透露，「她的頭部被石頭和棍子擊倒後，被殘忍地拖到這裡，她身上的傷痕明顯可見，她當時肯定和兇手有過激烈搏鬥。作為家屬，我們一定要尋求正義，希望警方能盡快找到兇手，並讓他受到懲罰。」

當地警方表示，他們已向警方專門的調查小組尋求幫助，對這起性侵棄屍案展開調查與追捕，他們也將設立獎勵，以鼓勵市民主動提供信息，幫助警方追查這一「瘋狂」行為的罪犯。當地人權組織「現在不是保持沉默的時候」（No Es Hora De Callar）指出，哥倫比亞女性面對性暴力的問題非常嚴重，但相關案件通常只有7%的兇手會被繩之以法。

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