上百街友凍死路邊！印度德里近10年最冷　他「抱屍取暖」撐過1夜

▲ 無家可歸的街友在寒冷冬夜露宿街頭。（圖／Centre for Holistic Development - CHD）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二大城德里（Delhi）上周受寒流狂襲，出現近10年最低溫，無家可歸的街友首當其衝，不斷傳出有街友熬不過寒冷夜晚，活活凍死路邊，1月份死亡人數已達176人，恐怕還會上升。

根據《獨立報》，日薪工人拉吉庫瑪爾（Rajkumar）過去5年來都露宿德里街頭，始終找不到棲身之處，日前在克什米爾門（Kashmiri Gate）附近過夜時，身旁一名街友在攝氏6度低溫之下活活凍死。非營利組織志工找到拉吉庫瑪爾時，只見他冷到抱著一具屍體取暖。

德里上月酷寒，單日最高溫比冬季平均氣溫低了12度，成為9年來最冷的1月。根據印度非政府組織全人發展中心（CHD），德里今年1月至少有176名街友死於極端寒冷。該組織成員阿萊迪亞（Sunil Kumar Aledia）指出，未來幾天內1月份死亡數可能進一步上升，「有時候會有屍體被棄於人行道上，而我們過幾天後才知道有人喪命。」

阿萊迪亞是一名經驗豐富的社運人士，經常在寒冷的夜晚冒險外出，幫助街友。他說明，印度的冬季、夏季及季風共3種天氣狀況都會造成街友死亡，「這是一種災難。我們會談論營養不良與飢荒，但若不出手解決街友問題，就無法對這些問題採取行動。」

▲ 街友生火取暖。（圖／Centre for Holistic Development - CHD）

據CHD說法，在德里北部、東部等繁榮地區，街友死亡人數不斷上升。為防止更多人凍死，政府設立夜間收容所，但據社運人士及街友說法，空床位取得困難。若開車穿越整座城市，沿途仍可看見許多人露宿橋下、公園或人行道。且就算搶到床位，環境也不見得比街頭更好。

德里設有296座收容所，9000多張床位先搶先贏，相較政府前幾年宣稱的數字少了一半以上，且通常缺乏廁所或醫療等基本設施，而新冠疫情大流行又使狀況進一步惡化，因為收容所必須遵守社交距離，使得可容納人數降低。

此外，德里大部分街友都是在小公司打工或當幫手，但疫情迫使許多企業解雇工人，對他們帶來嚴重衝擊。在德里經營一家收容所的慈善機構成員阿比揚（Aashray Adhikar Abhiyan）說明，「他們大多在沒有組織的行業工作，工資按日計算。這些工人沒有其他地方可去，只能露宿戶外，白天再找工作。」

根據德里政府統計，該市街友共有4萬6724人。部分社運人士認為，實際人數達到官方統計的3倍之多。阿比揚則估計有10萬人，「根據我的經驗，這座城市有1%人口無家可歸。」

阿萊迪亞指出，政府至今沒有詳細統計街友人數，令人擔憂，「應該要有適當的機制，在冬季、夏季及季風季節進行調查。做成即時數據很容易，但政府不願意這麼做。」