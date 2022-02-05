挖到寶！男花800元買畫　竟是文藝復興時代「杜勒真跡」值2.8億

▲美國一名收藏家買到文藝復興時代藝術家杜勒的真跡。（圖／翻攝自官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名收藏家先前在舊物拍賣會上以30美元（約新台幣830元）買下一幅畫作，沒想到經多次鑑定發現，買下的畫就是文藝復興時代藝術家杜勒的真跡《聖母子》（The Virgin and Child），如今估價超過1000萬美元（約新台幣2.8億元）。

CNN報導，藝術收藏家肖勒（Clifford Schorer）在倫敦藝廊「Agnews Gallery」擔任顧問，2019年前往麻州參加聚會的路途中，因為忘記帶禮物，因此先繞去一間收藏書籍的商家。店家老闆宣稱，店內有一幅杜勒（Albrecht Dürer）的畫作，詢問他是否願意花時間看一看。

儘管肖勒同意，但他並不抱多大希望，因為前一次杜勒真跡畫作出現的時間點遠在100多年前。不過就在他見到畫作《聖母子》（The Virgin and Child）之後感到相當驚豔，品質極佳，這幅畫若不是大師名作，那就是他所見過最偉大的膺品。

肖勒為了確認這幅畫是否為杜勒真跡，花費3年時間、搭乘17趟國際航班，到世界各地請教專家，其中一趟行程就在去年12月，他當時到倫敦大英博物館請學者進行分析研究，包括年份鑑定等，最終確認是杜勒真跡。他認為，這幅畫價值超過1000萬美元（約新台幣2.8億元）。

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