幸運兒中1.4萬再買刮刮樂　一刮「爽贏1.1億元」秒變富翁驚呆了

▲男子加碼買5張刮刮樂，第1張就中500美元，最後1張中400萬美元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名74歲男子有固定買彩券的習慣，因為先前買的彩券中500美元（約新台幣1.4萬元），決定再買5張刮刮樂。沒想到這一刮就幸運刮中400萬美元頭獎（約新台幣1.1億元），讓他直呼「還以為是看錯，真不敢相信我中了400萬美元」。

依據密西根樂透官網，這名男子過去每周都會買2次彩券，在中了500美元之後，決定用贏來的獎金再買5張「1.5億元現金爆炸刮刮樂」（$150 Million Cash Explosion instant game）獎券。

男子拿到獎券後當場開始刮，刮完就拿去掃描，第一張就刮中100美元（約新台幣2810元），但到最後一張時卻出現「提出索款申請」（file a claim），「我一看到這條訊息，我就知道中大獎了」。

男子透露，他繼續接著把最後一張獎券刮完，「當我看到400萬美元的獎金時當場驚呆，到現在還是覺得很震驚……我一直盯著那張刮刮樂看，還以為自己看錯，真不敢相信自己中了400萬美元」。他前陣子到樂透總部領取大獎，捨棄分年提領400萬美元的方案，選擇一次領回約250萬美元（約新台幣7000萬元）彩金，打算和家人一起使用這筆意外之財，買輛新車、外出旅行。

據統計，該款刮刮樂每張30美元，有機會贏得30美元至400萬美元不等的獎金，自2020年8月推出迄今至少發送1.6億美元彩金。

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