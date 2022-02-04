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IS首腦把鄰居當「人體肉盾」！美軍突擊策畫數月　拜登全程緊盯

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登3日宣布，恐怖組織伊斯蘭國領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）命喪美軍特種部隊突擊行動。事實上，這場行動籌畫數月之久，且在任務執行的當下，拜登與副總統賀錦麗等人就在白宮戰情室全程觀看，氣氛極度緊繃。官員透露，哈希米極少離開住所，與一般平民住戶當鄰居，全靠快遞員與外界接觸交流。

哈希米不離住所　把平民鄰居當「人體肉盾」

這是拜登任內最受關注的反恐任務，美方認定伊斯蘭國（IS）領導人哈希米曾參與過多項行動，深怕IS正在進行重組，而擊斃哈希米將會重創組織，就此展開籌畫數月的突擊行動。去年12月，美國官員掌握哈希米確切住所，國防部高官帶著桌面模型前往戰情室，向拜登簡報作戰計畫，準備拿下哈希米；直到2月1日這天，拜登正式批准突擊行動。

▲▼ 美國國防部3日公布哈希米藏身處空拍畫面 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國3日公布哈希米藏身處空拍畫面 。（圖／達志影像／美聯社）

官員透露，這場行動相當複雜，因為哈希米與家人就住在當地一般人的住宅區，租下一棟民宅的3樓，2樓住著IS高級軍官一家，然而1樓住戶與IS並無關連，完全不知道樓上就住著恐怖分子。官員透露，哈希米極少離開住所與他的「人體肉盾」（human shields），只會偶爾在屋頂上洗澡，全靠快遞員與外界接觸交流，持續進行恐怖行動。

美方考量該民宅1樓住著平民，加上當地有許多孩童，決定進行突擊行動，捨棄遠程打擊。而拜登也強烈要求軍方，減少平民傷亡。

白宮戰情室氣氛緊繃　拜登見孩童跑到安全處鬆口氣

就在美國特種部隊進入敘利亞展開突擊行動的當下，拜登、副總統賀錦麗及其他官員就在白宮戰情室觀看全程，當直升機出現機械故障時，拜登相當焦急。

當孩童從1樓出來跑到安全地點後，戰情室內部的人這才鬆一口氣。就在片刻之後，現場發生爆炸巨響，哈希米引爆自殺炸彈，妻子、孩子當場喪命，遺體被炸飛至建築物周邊的地上。美軍隨後進入建築物內部，與住在2樓的IS高級軍官交戰，最後擊斃這名恐怖分子。

官員透露，美軍事後對哈希米遺體進行確認，並在返程途中採集指紋確定身分，直到DNA測試完成之後，才公開哈希米身亡的消息。

▼美軍突襲拿下IS首腦的時候，總統拜登、副總統賀錦麗等人在白宮戰情室全程觀看。（圖／路透）

▲▼ 美軍突襲拿下IS首腦的時候，總統拜登、副總統賀錦麗等人在白宮戰情室全程觀看。（圖／路透）

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